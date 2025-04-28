中美關稅戰 學者：留意服務貿易或成北京未來反制目標

川普關稅政策襲來，就中美競爭影響，中華經濟研究院中國經濟研究所副所長吳佳勳指，若川普最終維持高關稅，未來世界格局可能會出現以美國為主與無美國的供應鏈形態，這可能導致台商在大陸市場供不進去，美國市場也失去。不過，無論結果如何，台廠或都要注意川普政策，並防範洗產地等問題。同時，外界需留意服務貿易的部分會否成為大陸接下來的反制目標。

中華經濟研究院將於4月28日舉辦「川普關稅風暴 智庫視角 x 政策對應」研討會，針對美國對等關稅對中國的影響與台商因應策略，吳佳勳提到，面對關稅措施，中美對槓起來，而大陸這次的明顯與上次不同，主要差異在大陸這回做足準備，只要川普新措施一出，大陸幾乎能在當晚或隔天就提出相應策略，且幾乎都是以「組合拳」措施回應。

不過，吳佳勳指，需要留意的是，服務貿易的部分會否成為大陸接下來的反制目標，「可以觀察」，尤其現在大陸已提出，希望陸客少去美國觀光、留學或是減少美國影片進口的數量，這可能都是傾向服貿的這部分。另一個要注意的，中國半導體行業協會11日發布最新規定，明確以「集成電路」流片地認定為原產地。

至於美中兩強競爭誰贏誰輸，吳佳勳認為，關稅戰受衝擊是很肯定，兩邊都不會垮，誰可撐較久則回歸雙邊領導人特質。她分析，關稅戰最辛苦的是企業，中國領導人習近平不需要面對實質選舉，可不那麼在乎企業承擔龐大生產成本，相較之下，美國有期中選舉考驗，單就這點，美中領導人對企業成本承受力就出現差異。

吳佳勳分析，大陸這麼多年早已認清美中對抗已是長期化，大陸也不斷在發展經濟改革，像是中國式現代化到國產替代的道路等。同時，如今大陸對美經貿依賴逐年降低，尤其在疫情過後，大陸的出口比重持續增加，但對美出口比重是則下降的，這是「有系統性的壓低」。雖然大陸對美的依賴壓低，但有個重要關鍵是，承受這個壓力的是台商。

吳佳勳表示，台商在大陸扮演重要角色，惟過去十年在陸台商家數正大幅減少。大陸對美經貿的數字，過去幾年大陸生產貨品賣到美國都以非常大的斜率在下降。其中，降最多的是紡織業、製鞋業，約有三分之一。大部分製造業台商都在加速減少，只有汽車製造業因大陸電動車產業因素逆向成長，而帶動台商。

至於台商因應美國對等關稅的可能作為，吳佳勳說，最多人選擇觀望，因為不知道90天會如何，很無所適從，維持觀望是最普遍現象。其實這些訂單基本上是台商手上，不論關稅怎麼訂，需求才是問題，但若影響景氣造成需求下降，這才是大家擔心的。