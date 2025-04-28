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陸人社部坦承 關稅戰導致部分外貿企業工作機會受影響

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中美關稅戰升溫，大陸人社部坦承，部分外貿企業就業崗位受到影響。圖為貴州貴陽4月26日舉行的徵才活動，吸引大批求職者前來找工作。（新華社）
中美關稅戰升溫，大陸人社部坦承，部分外貿企業就業崗位受到影響。圖為貴州貴陽4月26日舉行的徵才活動，吸引大批求職者前來找工作。（新華社）

貿易戰下，人社部副部長俞家棟28日在大陸國新辦記者會上表示，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響，就業壓力持續上升。人社部近期會同財政部下撥人民幣667億元（約合新台幣3,000億元）中央就業補助資金，為穩就業政策實施提供保障。

據澎湃新聞報導，俞家棟表示，第一季，中國大陸就業形勢保持總體穩定，全國城鎮新增就業308萬人，按年增加5萬人，快於時序進度。與此同時，經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大，美國輪番加徵高額關稅，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響，就業壓力持續上升。

俞家棟表示，下一步將全力拓崗位、強政策、保重點、提技能、優服務，確保就業局勢總體穩定。

他還提出，人社部將加快推出增量政策，對企業加大擴崗支持，對個人加大就業補貼支持，對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩崗返還比例等。對已出台的存量政策要全面落實，加快兌現穩崗返還、擔保貸款、就業補貼，延續實施降低失業和工傷保險費率。

俞家棟說，「前期，我們提高了穩崗擴崗專項貸款額度，小微企業最高授信5,000萬元，個人最高授信1,000萬元。近期，我們又會同財政部下撥667億元的中央就業補助資金，為政策實施提供保障。」

他指出，對今年的就業形勢已經做了客觀分析和充分預判，就業政策工具箱充足，在激勵企業吸納就業、支持企業穩定崗位、促進失業人員就業創業等方面都做了政策儲備，將會根據形勢變化及時推出。

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