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關稅戰後 大陸輸美貨櫃訂單量較去年大減45%
據英國《金融時報》報導，美國總統川普關稅政策正開始波及美國整體經濟，自中國運往美國的貨物大幅減少。根據貨櫃追蹤服務業者Vizion的數據顯示，截至4月中旬，從中國大陸運往美國的標準20呎貨櫃訂單量，按年大減45%。
在中國貨品主要進口門戶的美國洛杉磯港，5月4日當周起預計的運抵量將按年減少三分一。該港口預計，5月將會有20個航次取消，相當於超過25萬個貨櫃。
報導引述物流業者指出，美國進口商正設法先消化庫存，再從中國進口新貨。他們也將貨品存放在保稅倉庫內，貨物在倉庫期間免稅，僅在提領時繳稅，或者將貨品轉運至加拿大等鄰近國家。
國際商會（ICC）秘書長John Denton表示，美中貿易波動劇烈，反映業者「且戰且走」，對美中能否迅速達成降稅協議心存觀望。
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