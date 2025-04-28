美債波動 中國央行：單一市場資產變動影響有限

針對美債與美元匯率市場震盪，中國人民銀行（中國央行）副行長鄒瀾今天回應，單一市場、單一資產的變動對中國外匯儲備的影響總體有限。

中國國務院新聞辦今天舉行「穩就業穩經濟推動高質量發展政策措施有關情況」記者會。有外媒提問，近期美國國債和美元匯率市場出現大幅震盪，這會對中國市場產生什麼影響？以及美中貿易緊張，今年要實現5%成長目標，是否要頒布相關政策舉措？

中國人民銀行副行長鄒瀾回應時首先批評美國，指出近一段時間，美國宣布對多個經濟體大幅加徵關稅，引發了全球金融市場劇烈波動，投資者對美元資產的風險情緒上升，美元指數大幅下行，美債收益率上升，美國股市波動加劇，全球資產組合在區域間重新配置。

他稱，從中國來看，經濟開局良好，延續回升向好態勢，金融體系保持穩健，金融市場展現出較強的韌性，運行平穩，人民幣對美元匯率運行在7.3元左右。

鄒瀾指出，關注到近期美債市場出現了一些波動，但要強調的是，長期以來中國外匯儲備以安全、流動和保值增值為目標，按照市場化、專業化原則在國際金融市場展開投資，實現了投資組合較為有效地分散化。單一市場、單一資產的變動對中國外匯儲備的影響總體有限。

對於第二個提問，國家發展改革委副主任趙辰昕在會上的回應也批評美方。他首先說，中國第一季的經濟成長率交出一份「非常亮眼」的成績單，展現經濟發展韌性強、活力足，「去年底尤其今年以來，個別國家逆時代潮流而動，肆意揮舞關稅大棒，嚴重侵犯包括中國在內的各國正當權益，嚴重破壞多邊貿易體系，嚴重衝擊全球經濟秩序」。

他說，儘管經濟持續回升向好的基礎還需進一步鞏固，外部衝擊影響加大，但更要看到，「我們有以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導和中國特色社會主義制度優勢」。中國將加快實施穩就業穩經濟若干舉措。不管國際局勢如何變化，將錨定發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事。

趙辰昕又指，美國加徵的對等關稅的影響和衝擊是波及全球的，大家都在觀察、分析、應對，但這一行徑害人害己、不得人心、「必將以失敗告終」。

他形容，「中國是世界上最大的發展中國家，是堂堂正正的負責任大國」。「面對無理濫施關稅，中國毅然站出來阻止霸權強權，實施系列有理有利有節的反制舉措，不僅是為了維護自身正當權益，而且是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常國際經濟秩序」。