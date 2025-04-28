陸發改委批美加徵關稅：不得人心 必將以失敗告終

大陸國家發展改革委員會副主任趙辰昕星28日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，美國加徵的對等關稅的影響和衝擊是波及全球的。他批評美國加徵關稅的做法霸凌霸道，害人害己不得人心，必將以失敗告終。

據澎湃新聞報導，趙辰昕說，美方憑空做牌、霸凌霸道、出爾反爾，讓大家越來越看清一個本質，那就是對等關稅嚴重違背歷史潮流和經濟規律，嚴重衝擊國際貿易規則和秩序，嚴重損害世界各國的正當合法權益，這屬於典型的單邊主義霸凌做法。這一行徑害人害己不人得心，必將以失敗告終。

趙辰昕指出，面對無理濫施關稅，中國站出來阻止霸權強權，實施系列的有理有力有節的反制措施，不僅是為了維護自身的正當權益，而且是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常的國際經濟秩序。

趙辰昕表明，中國將與世界上絕大多數國家站在一起，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊。中方堅信與世界作對、與真理作對，只會孤立自己，與全球同行，與道義同行，才能贏得未來。

美國財政部長貝森特27日稱，他在上周於華盛頓舉行的國際貨幣基金（IMF）會議期間，與大陸財長藍佛安有過接觸，但並未討論有關美國總統川普關稅問題的僵局。

川普上周堅稱，美中已經就貿易談判接觸，中國則一再否認。

川普本月初對大多數美國貿易伙伴徵收10%的基準關稅，並對中國大部分商品祭出高達145%的關稅；北京則對美國商品徵收125%的反制關稅。

對於川普肆意揮舞「關稅大棒」，導致全球市場像坐雲霄飛車一樣激烈波動，貝森特辯稱，川普的關稅政策製造了一種「戰略不確定性」，讓華盛頓在談判中佔上風。