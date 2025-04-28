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川普關稅戰 中經院連賢明估：對台目標稅率15%至20%

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
面對川普對等關稅，中經院長連賢明認為，台灣談判重點，應可爭取到電子供應鏈豁免，這部分影響性將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有七成為ICT產品。記者謝守真／攝影
面對川普對等關稅，中經院長連賢明認為，台灣談判重點，應可爭取到電子供應鏈豁免，這部分影響性將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有七成為ICT產品。記者謝守真／攝影

美國總統川普上任將百日，同時，對等關稅也在90天緩衝期。中經院長連賢明預估，川普以對等關稅10%為地板價，其對台灣的目標稅率應該為15%至20%。他認為，台灣談判重點，應可爭取到電子供應鏈豁免，這部分影響性將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有七成為ICT產品。

中華經濟研究院28日舉辦「川普關稅風暴智庫視角x政策對應」研討會，連賢明表示，美國是台灣重要貿易夥伴之一，而台灣對美國貿易順差也達到全球第五、六高，主要是受到台灣對美國輸出AI供應鏈相關。基於這些基礎，他認為，「台灣可以審慎因應這個美國關稅」，若太過劇烈、激烈抗議這個關稅，並非聰明作法。他認為，川普的對等關稅地板價為10%，而對台灣可能的目標稅率應是落在15至20%。

連賢明指出，川普多次提高關稅時，多半以25%作為基準，同時，這次對等關稅中，最可能與美國硬碰硬的歐盟，給予的稅率為20%。再來，他指，川普個人最鐵的盟邦以色列，給予的對等關稅則是在17%。基於此，他建議，台灣若能爭取電子供應鏈豁免，這影響性將比單純關稅來得大，因台灣輸往美國約七成都是ICT產品，且電子供應鏈複雜，難以短時間移至美國。

連賢明表示，既然台灣與美國有很多合作，若有機會要爭取比盟國更低的關稅，「這是一個目標」，但更重要的是爭取公平關稅，否則將會因為關稅差異，喪失競爭優勢。

至於美中對峙持續，台灣該如何因應，連賢明認為，台灣所處的角色很微妙，所以變成一個很複雜的問題。他提醒，台灣要避免與美國對抗，「千萬不要開玩笑」。現在也不該明確表態，現階段應先把重點放在與美談判，而後再視談判情況，以決定回應的策略和方向。「台灣我們的經濟體沒有大到可以直接跟人家叫牌」，與川普對抗對台灣在談判不見得有利。

連賢明還建議，台灣可以早點掛號，但不見得早談判，先讓中國、加拿大及歐盟等大國先談，台灣政府可以積極去溝通，但不需要急著把牌打出去。同時，川普關心洗產地問題，這也將造成供應鏈重組，我方政府都應留意。

中華經濟研究院將28日舉辦「川普關稅風暴 智庫視角 x 政策對應」研討會，就川普推出的關稅政策，討論對台灣總體經濟、資通訊產業、傳統產業、中小企業之可能影響及因應，並研析未來會持續進行的台美談判策略。記者謝守真／攝影
中華經濟研究院將28日舉辦「川普關稅風暴 智庫視角 x 政策對應」研討會，就川普推出的關稅政策，討論對台灣總體經濟、資通訊產業、傳統產業、中小企業之可能影響及因應，並研析未來會持續進行的台美談判策略。記者謝守真／攝影

對等關稅 川普

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