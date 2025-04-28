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長和據報分拆港口交易 中國稱不得規避反壟斷審查

中央社／ 台北28日電

外媒此前報導，長和出售海外港口一事，買方考慮將2個巴拿馬港口從交易中剝離，先收購餘下41個港口。中國國家市場監督管理總局表示，交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查。分析稱，從市監總局的最新表態，代表分拆出售不能解決問題。

長和集團出售海外港口業務的交易，買方財團包括美國投資管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc.）及旗下的全球基礎建設夥伴公司（Global InfrastructurePartners，GIP），以及義大利亞彭帝（Aponte）家族旗下地中海航運公司（MSC）為首的TerminalInvestment Ltd（TiL）。交易涉及43個港口的業務，包括巴拿馬運河兩端的2個港口。

華爾街日報此前報導，地中海航運公司考慮將2個巴拿馬港口從交易中剝離，先收購餘下41個港口。41個港口的收購方51%股權由TiL持有，49%股權由貝萊德旗下一公司持有。至於巴拿馬2個港口的收購方51%股權由貝萊德旗下GIP持有，49%由TiL持有。這組合有助令美國總統川普相信巴拿馬港口將交由美資控制。

中國國家市場監督管理總局官網27日發布，題為「長和港口交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查」的答記者問。

有記者提問，據華爾街日報報道，長和出售海外港口將分拆為2個交易繼續進行，國家市場監督管理總局對此有何評論？發言人表示，高度關注有關交易，將依法進行審查。交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

今年3月國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人已就長和擬售港口一事回應，表示關注該交易，將依法審查，保護市場公平競爭及維護社會公共利益。

香港明報今天報導，中國全國人大前常委譚耀宗表示，市監總局的表態反映當局在調查期間可能遇到阻礙，或不太暢順，故警告長和別試圖規避調查。

譚耀宗表示，外界認為僅巴拿馬港口交易涉政治問題，長和因而將巴拿馬港口從交易中剝離，但從市監總局最新表態可見，北京中央同樣關注其他港口交易，分拆出售不能解決問題，「不是那麼簡單，（交易）還有其他問題」。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，長和出售其他港口關乎一帶一路戰略，以及中國造船業和航運業利益，因此北京中央同樣關注。

據長和此前公布，長和與買方財團達成原則性協議設有145日獨家磋商期，7月底屆滿。

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