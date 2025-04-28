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人行：美元波動對陸外匯存底影響有限 將適時降準降息

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行副行長鄒瀾表示，將適時降準降息，並適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。（中新社）
大陸央行副行長鄒瀾表示，將適時降準降息，並適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）副行長鄒瀾28日談及美債和美元近期波動時表示，單一市場、單一資產的變動，對中國外匯存底的影響總體有限。他並重申，大陸央行適時降準降息，並研究豐富政策工具箱，適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

大陸國務院新聞辦公室周一上午舉行新聞發布會，鄒瀾在會中談及美元和美債波動時作出上述表述，他並指出中國經濟基礎堅實，國際收支基本平衡，外匯市場有韌性，將繼續為人民幣匯率保持基本穩定提供有力支撐。

鄒瀾表示，近一段時間，美國宣布對多個經濟體大幅加徵關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊治理體制，嚴重衝擊全球經濟秩序，破壞全球經濟長期穩定增長，同時也引發了全球金融市場劇烈波動，投資者對美元資產的風險情緒上升，美元指數大幅下行，美債收益率上升，美國股市波動加劇，全球資產組合在區域間重新配置。

他指出，中國大陸經濟開局良好，延續回升向好態勢，金融體系保持穩健，金融市場展現出較強的韌性，運行平穩，人民幣對美元匯率運行在7.3左右。

鄒瀾說，關注到近期美債市場出現了一些波動。「我想強調的是，長期以來，我國外匯儲備以安全流動和保值增值為目標，按照市場化專業化原則，在國際金融市場開展投資，實現了投資組合較為有效的分散化。」

鄒瀾表示，下一階段，大陸央行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大支持實體經濟。同時堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期。

他並強調，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

鄒瀾稱，人行將根據國內外經濟形勢和金融市場運行情況，適時降準降息，保持流動性充裕，發揮好貨幣政策工具箱總量和結構雙重功能，創設新的結構性貨幣政策工具，圍繞穩就業、穩增長的重點領域精準發力，做好金融支持。

他強調，人行還在研究豐富政策工具箱，將適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

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