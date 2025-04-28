快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

聽新聞
0:00 / 0:00

4月約40艘次巴西大豆船停靠舟山港 美國大豆恐難再銷陸

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
巴西大豆正在快速取代美國大豆在中國市場的地位，圖為山東濱州一家大豆加工公司的工人正在鏟運從巴西進口的大豆。 （法新社）
巴西大豆正在快速取代美國大豆在中國市場的地位，圖為山東濱州一家大豆加工公司的工人正在鏟運從巴西進口的大豆。 （法新社）

《日經亞洲》4月21日曾報導，中國大陸自今年1月中旬起就凍結美國大豆和玉米的採購訂單，並減少從美國進口農產品，同時增加了從巴西等國的採購，以確保農產品供應穩定。大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》28日一早發布消息稱，寧波舟山港老塘山作業區近期每天都有多艘巴西大豆船停靠。

報導稱，4月預計會有約40艘次巴西大豆船停靠岸寧波舟山港老塘山作業區，相比去年4月的27艘次成長約48%。《玉淵譚天》並稱，「巴西大豆船取代美國密集抵華」。

《日經亞洲》整理美國農業部的海外訂單數據發現，中國企業自今年1月16日、即美國總統川普上任前幾天起，就未再向美國下任何訂單，但有一些訂單的出口目的地不明。但此前，直到2024年12月，美國每個月都還能接到來自中國企業的多份訂單。

巴西Ocafezinho新聞網日前也報導，隨著關稅扼殺了美國大豆，中國將其進口轉向巴西。中國不久前購買了大量的巴西大豆，凸顯貿易戰升級如何使從美國購買大豆變得不可行。知情人士透露，中國進口商日前從巴西採購了至少240萬噸大豆，這一數量幾乎是中國月平均輸入量的三分之一。據稱，這一購買熱潮異常龐大且迅速。

2024年中國進口1.05億噸大豆，是全球第一大大豆進口國，美國則是世界上最主要的大豆生產國之一，很長一段時間，中國都是美國大豆的最大買家。

北京日報指出，今年1至2月，中國大陸進口的美國大豆量達913萬噸，占進口大豆比重的67.1%，較前一年同期提高了近32個百分點。3月大陸對美國對等加徵10%的關稅時，預留了過渡期，對3月10日前啟運、4月12日前到港的貨物可免於加稅，因此，3至4月還有一定規模的美國大豆到港。

但4月12日起，中國對美國進口商品加徵的關稅已提高至125%。北京日報表示，在加徵關稅後，中國大概率就不會進口美國的大豆了，而後期的這部分缺口主要會由巴西大豆來補充。

北京日報稱，今年中國大豆進口量預計在9,000萬噸左右，今年初收獲的巴西大豆預計出口量達1億噸以上，大部分都會進入中國。同時，還有來自阿根廷等南美國家大豆出口，大豆進口完全可以滿足中國國內需求。

中美貿易戰升高後，4月大量巴西大豆開始運抵中國大陸。（圖／截圖自影片）
中美貿易戰升高後，4月大量巴西大豆開始運抵中國大陸。（圖／截圖自影片）

延伸閱讀

台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧川普讓我們看清真相

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美四大科技廠財報將揭曉！本周開盤前 五件國際事不可不知

川普在自家社群媒體喊話 美船舶應免費通過兩運河

相關新聞

4月約40艘次巴西大豆船停靠舟山港 美國大豆恐難再銷陸

《日經亞洲》4月21日曾報導，中國大陸自今年1月中旬起就凍結美國大豆和玉米的採購訂單，並減少從美國進口農產品，同時增加了...

大陸民營經濟法即將通過 應可防止「遠洋捕撈」

備受關注的大陸民營經濟促進法草案，昨天在十四屆大陸全國人大常委會第十五次會議第一次全體會議提交審議，全國人大憲法法律委主...

搶出口、搶兩新效應 大陸工業企業利潤「黑翻紅」

大陸國家統計局最新數據顯示，今年第1季全國規模以上工業企業利潤總額人民幣1兆5,093億元，由去年全年下降3.3%轉為年...

陸核准10核電機組 投資逾9千億

大陸國務院常務會議昨日決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是二○二五年大陸核電項目審批首次開閘。這次共批准十台新機組，...

從投行看大陸／研發費用加計扣除項目鑒定新規分析

針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標以降低鑒定失敗風險。

陸汽車進口 大減近四成

數據顯示，大陸今年首季進口汽車9.5萬輛，年減39%。專家指出，目前大陸進口車主要靠豪華車需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。