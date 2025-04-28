從投行看大陸／研發費用加計扣除項目鑒定新規分析

經濟日報／ 劉華平（富拉凱投資銀行中國註冊會計師）

針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標以降低鑒定失敗風險。

2024年末，大陸稅務總局和科技部在2023年推出第一批研發項目鑒定案例基礎上，再次推出《研發費用加計扣除項目鑒定案例（第二輯）》，界定哪些項目屬於研發活動能適用研發費用加計扣除政策，哪些項目不符合條件不能適用。

雖然企業在申報享受加計扣除優惠時，無需事先通過科技部門鑒定，但當稅務機關對企業享受加計扣除的研發項目有異議時，可以轉請地市級以上科技行政主管部門出具鑒定意見。

因此，準確把握研發費用加計扣除項目鑒定要點，對台商來說至關重要。2023年7月大陸稅務總局和科技部聯合發布的《研發費用加計扣除政策執行指引（2.0版）》，明確了研發活動判斷的三個要點：有明確創新目標、有系統組織形式、研發結果不確定。從鑒定成功案例中也可看出，只要抓住這三個要點，便比較容易獲得專家認可。

一、有明確創新目標

2.0版指引指出，可通過一些問題，確定項目是否有明確創新目標，如該活動是否要探索以前未發現的現象、結構或關係？是否在一定範圍內突破現有技術瓶頸？研發成果是否不可預期？

專家在進行鑒定時，重點關注項目是否涉及明確關鍵技術，並制定定量的技術指標，評估其所處行業水平，判斷是否突破現有技術瓶頸或填補行業空白，並形成了可量化的創新成果。在成功案例中，都有明確的技術突破目標，不像失敗案例中只是籠統的描述創新點甚至沒有體現出創新性。

二、有系統組織形式

2.0版指引明確，研發活動以項目、課題等方式組織進行，圍繞具體目標，有較為確定的人、財、物等支持，經過立項、實施、結題等組織過程，因此是有邊界的和可度量。

在成功案例中，企業普遍擁有規範的組織管理體系，比如：

（1）有明確的立項依據，通常由研發部門提出可行性研究報告，並經企業有權部門（如董事會等）決議立項。

（2）有專門的研發機構或項目組，研發團隊配置合理、專業齊全、分工明確，具備開展研發活動所需的專業知識和技能。

（3）有合理的技術方案，企業現有的技術積累、技術裝備、設施等軟硬體，滿足研發必備條件和能力。

（4）項目實施過程中有完整的研發記錄，包括實驗資料、測試報告、會議紀要等。

三、研發結果不確定

上述2.0版指引指出，研發活動的結果是不能完全實現預期，必須經過反覆不斷試驗、測試 ，具有較大的不確定性，存在失敗的可能。

在成功案例中，企業對項目有詳細的研發進度規劃與必要的測試結果記錄，根據試驗記錄、研發材料的使用和產生廢料的情況、結題或驗收報告等，能夠體現通過反覆試錯、改進達到預期技術目標的過程，符合研發結果不確定性的要求。相反，失敗案例往往缺少實驗記錄和階段性測試資料，無法證明研發過程具有探索性特徵。

此外，成功案例能夠提供完備的立項決議、項目計畫書、研發過程記錄、結題報告、專利申請文件等資料，而失敗案例往往缺乏這些關鍵佐證資料。

因此，針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標，完善過程記錄，妥善留存佐證資料，從而確保順利享受加計扣除優惠政策，避免鑒定失敗的風險。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

台商 失敗 成功

延伸閱讀

報稅開跑！留意六大新制 免稅額、扣除額等均調整

「花邊教主」惡女死因曝光！昔動肝臟移植手術　竟是這疾病奪命

男星二度酒駕又始亂終棄！日本轉生變偶像　網批：垃圾

出生於2000年0時0分...｢世紀嬰兒｣去世鑒定結果出爐 母稱符合預期

相關新聞

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對陸電動車反補貼

美中關稅戰持續，中國大陸加緊與歐洲汽車業的溝通腳步。中國大陸商務部部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒（Hilde...

搶出口、搶兩新效應 大陸工業企業利潤「黑翻紅」

大陸國家統計局最新數據顯示，今年第1季全國規模以上工業企業利潤總額人民幣1兆5,093億元，由去年全年下降3.3%轉為年...

陸五一入境遊訂單大噴發 拚觀光政策、外國網紅直播奏效

大陸今年「五一黃金周」（5/1-5/5）假期即將來臨，旅遊市場正期待吸納一波旅遊高峰，受惠境外旅客入境政策影響，大陸線上...

陸核准10核電機組 投資逾9千億

大陸國務院常務會議昨日決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是二○二五年大陸核電項目審批首次開閘。這次共批准十台新機組，...

從投行看大陸／研發費用加計扣除項目鑒定新規分析

針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標以降低鑒定失敗風險。

陸汽車進口 大減近四成

數據顯示，大陸今年首季進口汽車9.5萬輛，年減39%。專家指出，目前大陸進口車主要靠豪華車需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。