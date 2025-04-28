從投行看大陸／研發費用加計扣除項目鑒定新規分析

2024年末，大陸稅務總局和科技部在2023年推出第一批研發項目鑒定案例基礎上，再次推出《研發費用加計扣除項目鑒定案例（第二輯）》，界定哪些項目屬於研發活動能適用研發費用加計扣除政策，哪些項目不符合條件不能適用。

雖然企業在申報享受加計扣除優惠時，無需事先通過科技部門鑒定，但當稅務機關對企業享受加計扣除的研發項目有異議時，可以轉請地市級以上科技行政主管部門出具鑒定意見。

因此，準確把握研發費用加計扣除項目鑒定要點，對台商來說至關重要。2023年7月大陸稅務總局和科技部聯合發布的《研發費用加計扣除政策執行指引（2.0版）》，明確了研發活動判斷的三個要點：有明確創新目標、有系統組織形式、研發結果不確定。從鑒定成功案例中也可看出，只要抓住這三個要點，便比較容易獲得專家認可。

一、有明確創新目標

2.0版指引指出，可通過一些問題，確定項目是否有明確創新目標，如該活動是否要探索以前未發現的現象、結構或關係？是否在一定範圍內突破現有技術瓶頸？研發成果是否不可預期？

專家在進行鑒定時，重點關注項目是否涉及明確關鍵技術，並制定定量的技術指標，評估其所處行業水平，判斷是否突破現有技術瓶頸或填補行業空白，並形成了可量化的創新成果。在成功案例中，都有明確的技術突破目標，不像失敗案例中只是籠統的描述創新點甚至沒有體現出創新性。

二、有系統組織形式

2.0版指引明確，研發活動以項目、課題等方式組織進行，圍繞具體目標，有較為確定的人、財、物等支持，經過立項、實施、結題等組織過程，因此是有邊界的和可度量。

在成功案例中，企業普遍擁有規範的組織管理體系，比如：

（1）有明確的立項依據，通常由研發部門提出可行性研究報告，並經企業有權部門（如董事會等）決議立項。

（2）有專門的研發機構或項目組，研發團隊配置合理、專業齊全、分工明確，具備開展研發活動所需的專業知識和技能。

（3）有合理的技術方案，企業現有的技術積累、技術裝備、設施等軟硬體，滿足研發必備條件和能力。

（4）項目實施過程中有完整的研發記錄，包括實驗資料、測試報告、會議紀要等。

三、研發結果不確定

上述2.0版指引指出，研發活動的結果是不能完全實現預期，必須經過反覆不斷試驗、測試 ，具有較大的不確定性，存在失敗的可能。

在成功案例中，企業對項目有詳細的研發進度規劃與必要的測試結果記錄，根據試驗記錄、研發材料的使用和產生廢料的情況、結題或驗收報告等，能夠體現通過反覆試錯、改進達到預期技術目標的過程，符合研發結果不確定性的要求。相反，失敗案例往往缺少實驗記錄和階段性測試資料，無法證明研發過程具有探索性特徵。

此外，成功案例能夠提供完備的立項決議、項目計畫書、研發過程記錄、結題報告、專利申請文件等資料，而失敗案例往往缺乏這些關鍵佐證資料。

因此，針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標，完善過程記錄，妥善留存佐證資料，從而確保順利享受加計扣除優惠政策，避免鑒定失敗的風險。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)