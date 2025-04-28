陸汽車進口 大減近四成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

數據顯示，大陸今年首季進口汽車9.5萬輛，年減39%。專家指出，目前大陸進口車主要靠豪華車需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮，而這一現象主因大陸汽車電動化轉型改變市場需求結構。

大陸全國乘用車市場信息聯席會（全聯會）秘書長崔東樹發布分析文章表示，大陸進口車從2017年的124萬輛持續以年均8%左右下行，到2023年僅剩80萬輛，2024年進口70萬輛，年減12%。而2025年1至3月進口車9.5萬輛，年減39%，「這是近期少見的1至3月巨大下滑」。

崔東樹提到，隨著大陸汽車產業的持續崛起，電動轉型改變市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求持續低迷，進口車連續七年負成長。

其中，值得注意的是，考慮關稅和政策影響，大陸進口美國車數量快速下滑。從2017年的28萬輛的規模，到2024年下降至10.9萬輛，下滑幅度較大。2025年1至3月進口美國車輛降到8,870輛，年減66%，且3月仍持續走跌。

具體而言，美國進口車主要是汽油車，同時還有一些歐洲車在美國生產，返銷至中國大陸，而貨車主要是皮卡的進口量相對稍大。

崔東樹並稱，目前進口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮。不過，從品牌來看，2025年的Lexus的進口零售下滑1%，而BMW、奧迪、路虎的表現整體較強。另，保時捷的近期表現偏弱，今年前3月進口量分別為3,672、1,874、2,928輛，年比已近腰斬。

美國 車主 電動

延伸閱讀

大陸海警登南海鐵線礁 菲美實施防空操演

煙硝未停…受關稅戰影響 美國、大陸跨境電商平台集體漲價

國產崛起！大陸Q1進口車下滑近四成 美車進口年減近七成

大陸本土車廠崛起 日產武漢廠開工率不到1成…明年關廠

相關新聞

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對陸電動車反補貼

美中關稅戰持續，中國大陸加緊與歐洲汽車業的溝通腳步。中國大陸商務部部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒（Hilde...

搶出口、搶兩新效應 大陸工業企業利潤「黑翻紅」

大陸國家統計局最新數據顯示，今年第1季全國規模以上工業企業利潤總額人民幣1兆5,093億元，由去年全年下降3.3%轉為年...

陸五一入境遊訂單大噴發 拚觀光政策、外國網紅直播奏效

大陸今年「五一黃金周」（5/1-5/5）假期即將來臨，旅遊市場正期待吸納一波旅遊高峰，受惠境外旅客入境政策影響，大陸線上...

陸核准10核電機組 投資逾9千億

大陸國務院常務會議昨日決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是二○二五年大陸核電項目審批首次開閘。這次共批准十台新機組，...

從投行看大陸／研發費用加計扣除項目鑒定新規分析

針對研發費用加計扣除，台商應規範研發管理，明確項目創新目標，制定可量化的技術指標以降低鑒定失敗風險。

陸汽車進口 大減近四成

數據顯示，大陸今年首季進口汽車9.5萬輛，年減39%。專家指出，目前大陸進口車主要靠豪華車需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。