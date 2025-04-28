陸汽車進口 大減近四成

數據顯示，大陸今年首季進口汽車9.5萬輛，年減39%。專家指出，目前大陸進口車主要靠豪華車需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮，而這一現象主因大陸汽車電動化轉型改變市場需求結構。

大陸全國乘用車市場信息聯席會（全聯會）秘書長崔東樹發布分析文章表示，大陸進口車從2017年的124萬輛持續以年均8%左右下行，到2023年僅剩80萬輛，2024年進口70萬輛，年減12%。而2025年1至3月進口車9.5萬輛，年減39%，「這是近期少見的1至3月巨大下滑」。

崔東樹提到，隨著大陸汽車產業的持續崛起，電動轉型改變市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求持續低迷，進口車連續七年負成長。

其中，值得注意的是，考慮關稅和政策影響，大陸進口美國車數量快速下滑。從2017年的28萬輛的規模，到2024年下降至10.9萬輛，下滑幅度較大。2025年1至3月進口美國車輛降到8,870輛，年減66%，且3月仍持續走跌。

具體而言，美國進口車主要是汽油車，同時還有一些歐洲車在美國生產，返銷至中國大陸，而貨車主要是皮卡的進口量相對稍大。

崔東樹並稱，目前進口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮。不過，從品牌來看，2025年的Lexus的進口零售下滑1%，而BMW、奧迪、路虎的表現整體較強。另，保時捷的近期表現偏弱，今年前3月進口量分別為3,672、1,874、2,928輛，年比已近腰斬。