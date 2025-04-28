陸五大核電工程 一口氣准了

大陸國務院常務會議昨（27）日決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是2025年大陸國內核電項目審批首次開閘。這次共批准十台新機組。據估算，這次投資總額超過人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元）。實際上，2022年以來，大陸已連續四年每年核准十台及以上核電機組，保持常態化審批節奏。

這次獲批的新項目分別是廣西防城港核電三期（5、6號機組），廣東台山核電二期（3、4號機組），浙江三門核電三期（5、6號機組），山東海陽核電三期（5、6號機組），福建霞浦核電一期（1、2號機組），共計五個工程、十台新機組。

前述新項目均採用自主三代核電技術，其中包含八台華龍一號機組。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，以單台大陸國產百萬千瓦三代核電機組約人民幣200億元的投資力度估算，此次新核准機組的投資總額超過人民幣2,000億元。

與此同時，中國核能行業協會昨日並發布「中國核能發展報告2025」藍皮書，報告顯示，截至2024年底，大陸商運核電機組57台，總裝機容量5,976萬千瓦，位列全球第三；在建核電機組28台，總裝機容量3,370萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持全球第一。

報告認為，按照當前的建設速度和節奏，2030年前大陸在運核電裝機規模將達1.13億千瓦，躍世界第一。

根據中國工業報今年初報導，預計今年底前將有一批條件成熟的沿海核電項目核准開工，在運核電裝機容量將增加至6,500萬千瓦。

此外，大陸核電發電量也持續成長。2024年大陸全國運轉核電機組累計發電量達4,447億千瓦時，占全國發電量的4.72%，位居全球第二，相當於減少燃燒標準煤1.27億噸，減少二氧化碳排放3.34億噸。

值得一提的是，雖然核電發電總量較2023年增加，但核能在發電總量的占比較2023年的4.86%有所下降。

在核電技術自主創新上，去年，大陸實現核電關鍵主設備100%國產化及關鍵零件技術的自主可控。