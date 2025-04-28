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陸核准10核電機組 投資逾9千億

聯合報／ 記者黃雅慧陳宥菘／綜合報導
大陸在運、興建和核准建設的核電機組已達一○二台、裝機容量達一點一三億千瓦。圖為今年商轉的漳州核電一號機組「華龍一號」。（新華社）
大陸在運、興建和核准建設的核電機組已達一○二台、裝機容量達一點一三億千瓦。圖為今年商轉的漳州核電一號機組「華龍一號」。（新華社）

大陸國務院常務會議昨日決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是二○二五年大陸核電項目審批首次開閘。這次共批准十台新機組，陸媒估算，這次投資總額超過人民幣二千億元（約台幣九千億元）。大陸已連續四年每年核准十台及以上核電機組。

澎湃新聞報導，這次獲批的新項目分別是：廣西防城港核電三期（五、六號機組），廣東台山核電二期（三、四號機組），浙江三門核電三期（五、六號機組），山東海陽核電三期（五、六號機組），福建霞浦核電一期（一、二號機組），共計五個工程、十台新機組。

前述新項目均採用自主三代核電技術，其中包含八台華龍一號機組。核電工程是擴大有效投資的重要拉動力，以單台大陸國產百萬千瓦三代核電機組約人民幣二百億元的投資力度估算，此次新核准機組的投資總額超過人民幣二千億元。

同時，中國核能行業協會昨發布中國核能發展報告二○二五藍皮書，截至二○二四年底，大陸商運核電機組五十七台，總裝機容量五九七六萬千瓦，位列全球第三；在建核電機組二十八台，總裝機容量三三七○萬千瓦，在建機組裝機容量連續十八年保持全球第一。報告認為，按當前建設速度和節奏，二○三○年前大陸在運核電裝機規模將達一點一三億千瓦，居世界第一。

大陸核電發電量持續成長。二○二四年大陸運轉核電機組累計發電量達四四四七億千瓦時，占大陸發電量的百分之四點七二，居全球第二，相當減少燃燒標準煤一點二七億噸，減少二氧化碳排放三點三四億噸。

在核電技術自主上，去年大陸實現核電關鍵主設備百分之百國產化及關鍵零件技術的自主可控，全年核電主設備累計交付一一四台套，確保華龍一號、國和系列、高溫氣冷堆（反應爐）等機組正常運作。

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