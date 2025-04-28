陸工業企業利潤 由負轉正

大陸國家統計局數據顯示，今年第一季規模以上工業企業利潤總額人民幣一兆五○九三億元，由去年全年下降百分之三點三轉為年增百分之○點八，扭轉自去年第三季以來企業累計利潤持續下降的態勢。

中國銀河證券分析，企業營收的提升和利潤率改善是工業企業利潤由降轉增的主要原因，「搶出口」和「搶兩新」帶動內外需雙雙擴張。然而，四月開始對等關稅對出口的影響或開始顯現。

三月大陸規模以上工業企業利潤由一至二月下降百分之○點三轉為增長百分之二點六，企業當月利潤有較明顯改善。

隨著工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善。第一季規模以上工業企業實現營業收入人民幣三十二點一四兆元，年增百分之三點四，增速較一至二月加快○點六個百分點。工業企業營收累計增速自去年十二月以來持續加快，為企業獲利恢復創造有利條件。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧指，第一季在四十一個工業大類行業中，有近六成行業利潤實現增長，有二十四個行業利潤增速較今年前二月加快或降幅收窄、由降轉增，其中製造業改善明顯，第一季利潤增長百分之七點六，加快二點八個百分點。

不過，首季亮眼的利潤背後仍有隱憂。一是三月資料凸顯搶出口和搶兩新帶動內外需的擴張，但四月開始對等關稅對出口的影響或開始顯現。其次是價格仍保持低位，改善的訊號暫不明顯。其三是企業回款周期還在延長，應收帳款平均回收期的進一步上行對供應鏈整條付款路徑都產生影響，甚至影響居民收入和消費支出。