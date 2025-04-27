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再盛讚關稅美妙 川普嗨喊「大豐收」：美國人甚至有望免繳所得稅

煙硝未停…受關稅戰影響 美國、大陸跨境電商平台集體漲價

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對陸電動車反補貼

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸商務部部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）會晤。王文濤在會上表示，希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，早日妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案。圖／取自大陸商務部網站
中國大陸商務部部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）會晤。王文濤在會上表示，希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，早日妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案。圖／取自大陸商務部網站

美中關稅戰持續，中國大陸加緊與歐洲汽車業的溝通腳步。中國大陸商務部部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）會晤。王文濤在會上表示，希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，早日妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案。

據大陸商務部網站27日晚消息，王文濤與穆勒在會面時，雙方就中德汽車產業合作、歐盟對華大陸電動汽車反補貼案等議題進行交流。王文濤於會中表示，中德汽車產業合作基礎深厚，德國汽車企業是中國改革開放的見證者、參與者和受益者。中國對外開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變，希望德國汽車企業把握機遇，堅定投資中國的信心。

王文濤指出，當前國際形勢複雜嚴峻，個別國家單邊主義、保護主義做法嚴重破壞國際經貿秩序和全球產供鏈穩定，汽車行業首當其衝。中國和歐盟是捍衛多邊主義和自由貿易的兩大支柱，希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，推動德國和歐盟堅定維護多邊貿易體制和全球產供鏈穩定，並同中方相向而行，在尊重國際經貿規則的基礎上，早日妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案。

而在中方新聞稿中，穆勒則表示，汽車產業應堅持全球化，通過開放與合作應對挑戰，盲目加徵關稅無益於全球經濟穩定。協會堅決反對貿易保護主義，期待歐中電動汽車案磋商盡快取得積極進展，妥善化解貿易摩擦，並鼓勵德國車企擴大對華投資，歡迎中國車企赴德投資，共同推動汽車產業升級和技術創新。

德國 歐盟 電動汽車

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