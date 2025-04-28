陸優化離境購物退稅規定

為了促進入境消費，大陸商務部等六部門昨（27）日發布優化離境退稅相關通知，內容提及，境外旅客同日同店購買退稅物品金額只要達到人民幣200元（約新台幣900元），且符合其他相關規定的，可以申請辦理離境退稅。

大陸商務部副部長盛秋平昨日在國新辦離境退稅新政主題記者會表示，目前境外旅客退稅購物以國際品牌為主，國貨品牌較少，購物選擇還不夠豐富。

對此，《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》提出，將離境退稅起退點從原先的人民幣500元下調至200元，一方面降低退稅購物門檻，另外一方面，也讓更多客單價較低的特產店、紀念品店、禮品店等加入退稅，促進國貨的銷售。

昨日稍早，大陸商務部等六部門發布相關通知稱，各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店，擴大退稅商店覆蓋面。

同時積極引導國際名品、國貨潮品、老字號店鋪、文創店、紀念品店、禮品店、特產店等成為退稅商店。支持具備條件的地區打造一批離境退稅特色街區。