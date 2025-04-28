香港「賽馬旅遊」瞄準高端客 首批來自澳洲

經濟日報／ 香港特派員李春／香港27日電
香港推「賽馬旅遊」，搶高端客商機。（中通社）
香港推「賽馬旅遊」，搶高端客商機。（中通社）

香港推「賽馬旅遊」，馬會首度在賽馬日推出針對高消費海外旅行團的體驗套票，首批高端客來自澳洲。港府財政司長說，今年首季非大陸旅客到港增加額，高過大陸旅客。

香港經濟下行中提倡「無處不旅遊」，香港特首李家超去年的施政報告，首度提出香港要推動「賽馬旅遊」。

馬會當時曾與當局探討，擴展容許馬主及其嘉賓會員有限度帶同18歲以下人士入場的規定。今次賽馬會拓展思路，想出吸引高端客的招數。

香港賽馬日多排在星期三和星期日，賽馬會在賽馬日推出針對高消費海外旅行團的體驗套票，套票價值港幣4,500元（約新台幣18,900元），吸引到數十名來自澳洲的旅客參與，節目包括在沙田馬場廂房觀賞馬匹的晨操，以及當日賽事及享用馬會餐廳的自助餐和品酒。

今次參加的旅客中，有16人是會展獎勵旅遊的商務旅客，為澳洲大中企業高層，來自財務規畫、石油、航空和天然氣等行業。他們到香港四天，進行商務洽談，預料每人在港平均消費大約港幣十萬元。

另有12名旅客來自澳洲一個主打賽馬活動的旅行社，全部是澳洲馬主或育馬者，他們將在香港逗留七天，行程包括觀賞賽事、乘坐觀光船及到高級餐廳用膳，人均消費近港幣七萬元。旅行社董事總經理Grant Morgan說，澳洲民眾對香港賽馬發展有濃厚興趣，場地和相關設施具吸引力，會繼續組團到香港觀賽。

港府財政司長陳茂波說，受惠於一連串盛事及國際會議，今年首季訪港旅客人次增加9％，達1,220萬人次，當中非大陸旅客占約298萬人次，按年增18％，陸客的增幅亦達6%。

香港特首

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