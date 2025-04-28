陸五一入境遊訂單大噴發 拚觀光政策、外國網紅直播奏效

大陸今年「五一黃金周」（5/1-5/5）假期即將來臨，旅遊市場正期待吸納一波旅遊高峰，受惠境外旅客入境政策影響，大陸線上旅遊平台數據顯示，截至昨（27）日，今年五一入境遊訂單量年增173％，拚觀光政策效果顯現。

此外，大陸民航局預估，五一假期期間民航旅客運輸量約1,075萬人次，日均215萬人次，較去年同期成長8%，創歷史新高。假期首末的單日客流峰值有望突破230萬人次。

大陸民航局表示，預計「五一」期間旅客運輸量和航班量都將達到第2季以來的最高峰。旅客出行目的地主要集中在日本、韓國以及東南亞傳統旅遊市場。同時，隨著入境、過境簽證便利政策持續優化，離境退稅「即買即退」等服務措施逐步推廣，預計入境外國旅客數量將繼續增加，帶動航空公司進一步增加航班。

圖／經濟日報提供

大陸民航局數據顯示，「五一」假期大陸全國民航累計安排定期航班8.8萬班，年增2.3%；批復173班加班計劃，年增8%。

據攜程數據，入境遊客源國方面，韓國、日本、新加坡、俄羅斯、馬來西亞、泰國、美國、澳洲、英國和越南位居前十；入境遊熱門城市主要集中在一線城市和新一線城市，包括上海、北京、廣州、深圳、成都、重慶、青島、杭州、昆明和西安。

攜程數據顯示，近一周大陸境內酒店搜索熱度較上周暴漲100%，機票搜索熱度飆升80%；航旅縱橫數據指出，截至24日，「五一」假期出入境航線機票預訂量超過103萬張，比去年同期增長約25％。

而大陸入境遊火熱與過境免簽政策有關。自2023年11月17日起，72/144小時過境免簽政策適用國家範圍增至54國；2024年12月17日起，過境免簽外國人在境內停留時間延長為240小時（十天）。數據顯示，截至3月31日，大陸全國各口岸入境外國人年增40.2%，其中免簽入境占比達71.3%。

此外，外國網紅博主的宣傳也助推大陸入境遊熱度，以近期網紅博主「甲亢哥」《中國奇遇記》系列短視頻為例，該系列視頻傳播帶火了重慶地區的旅遊，數據顯示今年重慶五一入境遊訂單年增193%。