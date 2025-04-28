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陸全國科技大市場聯盟揭牌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

4月26日，在安徽合肥舉辦的第三屆中國（安徽）科技創新成果轉化交易會上，15家發起單位共同為大陸全國科技大市場聯盟揭牌。

新華社報導，據了解，大陸全國科技大市場聯盟由安徽科技大市場聯合中國技術交易所、上海技術交易所、東北科技大市場等單位共同發起成立，旨在推動跨區域技術交易、成果轉化與資源共享，構建大陸全國一體化技術要素市場體系。來自大陸全國科技大市場、科技服務機構、科技金融機構、科技企業的代表和技術經理人等160餘人，參與揭牌。

揭牌儀式後，現場還上線了「政產學研金服用」高效辦成一件事平台，通過數位化手段提升科技成果轉化效率。此外，中智科學技術評價研究中心、合肥匯眾知識產權管理有限公司分別發布「科技成果評價大模型」「專利轉化應用綜合大模型」，以技術賦能成果評價、專利轉化。安徽創新館現場發布安徽科技大市場城市合夥人招募計畫，以市場化機制招引來自大陸全國的優秀科技服務主體。

專利 新華社

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