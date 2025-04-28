看好陸經濟 36家德企籲加大投入

近日，36家在華德企聯合向即將上任的德國新政府提交一份建議書，指出「德國要在經濟上保持重要地位，需對中國加大投入，而非減少」。建議書還警告「去風險化悖論」，強調「風險管理不能簡化為縮減對華業務」，更不能將技術競爭簡單理解為零和博弈。特別是在電池技術、自動駕駛、空中出租車、人形機器人等未來產業中，中國展現出強勁的引領勢頭。

新華社報導，德國企業界認為，與中國伙伴開展研發合作對於深入了解中國市場、保持技術領先具有重要意義。許多德企在中國的營收占比超過三分之一，部分企業的創新活動已深度本地化。在電動出行、智能製造與數位經濟等新興領域，中國不僅是巨大的消費市場，還是技術共創的關鍵伙伴。中國德國商會華北及東北地區執行董事奧利弗·厄姆斯指出：「將中國視為『系統性對手』的政治立場，正在與在華德企的現實脫節。」他強調，中國市場對於德企全球競爭力至關重要，德國新政府應為企業提供更加清晰穩定的政策支持，進一步推動對華合作。

近年來，中國持續優化營商環境、擴大市場准入，進一步增強了德企在華發展的可預期性與確定性。

德國「中國平台」網站援引美國榮鼎諮詢公司發布的數據顯示，2024年德企在華新增投資57億歐元，較上年增長25%。來自中國德國商會的商業信心調查顯示，92%的會員企業希望繼續留在中國市場。

在複雜的地緣經濟環境中，德國企業界基於現實做出理性抉擇。今年3月，在中國發展高層論壇年會上，梅賽德斯-奔馳（賓士）、寶馬、博世、德意志銀行等德國企業高管紛紛表達加碼中國市場的意願。

博世集團董事會主席斯特凡·哈通表示：「中國不僅是銷售增長點，更是研發與變革的核心驅動力。正因如此，我們始終堅定扎根中國，並不斷拓展本土業務和布局。」

愈發嚴峻的外部環境正在強化德企擴大對華合作的意願。德國聯邦統計局數據顯示，德國2024年出口總額較2023年下降1.2%。與此同時，美國的關稅政策正加速破壞全球自由貿易體系。在此背景下，德國新一屆政府在聯合執政協議中明確表示：「尋求與中國開展符合德國與歐洲利益的合作，尤其在應對全球性挑戰方面。」協議指出，貿易保護主義正損害全球經濟穩定與秩序。

在美國關稅政策持續施壓的背景下，中德在維護自由貿易體系方面的共同利益更加顯化。雙方既是製造業與技術強國，也是全球治理的重要參與方，在數位轉型、綠色能源、氣候治理等眾多領域具有天然的互補優勢與巨大的合作潛力。作為全球經濟的穩定器與確定性力量，兩國應進一步開放市場、深化合作，共同維護開放、穩定、公平的國際經貿體系，抵禦貿易保護主義的衝擊，為全球經濟注入穩定性與驅動力。