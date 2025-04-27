煙硝未停…受關稅戰影響 美國、大陸跨境電商平台集體漲價

美中關稅戰煙硝未停，美國民眾已迎來「漲價潮」，美國多個電商平台上的商家已開始提高商品售價。物價分析公司SmartScout數據指，自本（4）月9日來，美國亞馬遜網站上近一千種商品價格明顯上漲，涵蓋服裝、家居用品、電子產品和玩具等類別，平均漲價幅度接近30%。

大陸央視新聞指，受中美關稅影響，儘管亞馬遜近千種商品的價格明顯上漲，平均漲幅接近30%，但商家漲價幅度，還未反映終止小額包裹豁免政策的衝擊。同時，包括Temu、Shein（希音）等多個跨境電商平台均已發出公告稱，由於「近期全球貿易規則及關稅變動」導致營運成本上升，將從4月25日開始實施價格調整。

報導稱，對Shein網站價格的抽查顯示，各類別商品均小幅上漲，不過並非所有商品都比一周前貴。4月17日，一條兒童羊毛褲的價格為8.29美元，現在漲到10.19美元。一條大尺碼女裙的價格為22.39美元，現已漲到27.51美元。有褲子的價格則從13.99美元漲至17.09美元。

另，證券時報引述美國有線電視新聞網（CNN）指，美國98%服裝類商品依賴進口。耶魯大學預算實驗室報告分析，受關稅政策影響，未來一年美國服裝價格貨漲65%，鞋類價格上漲可達87%。而這之中，許多美國消費者青睞的幾美元一件T恤等廉價基本款服裝，受衝擊最嚴重。

據悉，目前美國對大陸進口商品的關稅稅率為145%，但這還未包括定於5月2日生效的附加稅。5月2日開始，先前免稅進入美國的價值低於800美元的包裹將被徵收新稅，稅率為100美元的統一稅率或包裹價值的120%。