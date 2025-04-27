今年首開閘！陸國常會核准10台核電機組 投資超9,000億

大陸國務院常務會議27日會議上決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是2025年大陸國內核電項目審批首次開閘。這次共批准10台新機組，據陸媒估算，這次投資總額超人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元）。

央視報導，大陸國常會會議強調，發展核電必須確保安全萬無一失，要壓實參建單位和業主單位主體責任，按照全球最高安全標準建設和運營核電機組，持續加強安全監管能力建設，切實兜牢核電安全保障網。

澎湃新聞報導，這次在國常會上獲批的新項目分別是廣西防城港核電三期（5、6號機組），廣東台山核電二期（3、4號機組），浙江三門核電三期（5、6號機組），山東海陽核電三期（5、6號機組），福建霞浦核電一期（1、2號機組），共計5個工程、10台新機組。截至目前，2022年以來，大陸已連續四年每年核准10台及以上核電機組，保持了常態化審批節奏。

前述新項目均採用自主三代核電技術，其中包含8台華龍一號機組。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，以單台國產百萬千瓦三代核電機組約200億元的投資力度估算，此次新核准機組的投資總額超過2,000億元。

與此同時，中國核能行業協會聯合中核戰略規劃研究總院、中智科學技術評價研究中心共同主編《中國核能發展報告(2025)》於27日發布，報告顯示，截至2024年底，大陸商運核電機組57台，總裝機容量5,976萬千瓦，位列全球第三；中國在建核電機組28台，總裝機容量3370萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持全球第一。報告認為，按照當前的建設速度和節奏，2030年前中國在運核電裝機規模將躍居世界第一。