快訊

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

不滿路邊轎車噪音 2男拿刀棍理論「車主急逃」…中壢市民目睹：快嚇瘋

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首開閘！陸國常會核准10台核電機組 投資超9,000億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院常務會議27日會議上決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是2025年大陸國內核電項目審批首次開閘。這次共批准10台新機組。(中新社)
大陸國務院常務會議27日會議上決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是2025年大陸國內核電項目審批首次開閘。這次共批准10台新機組。(中新社)

大陸國務院常務會議27日會議上決定核准浙江三門三期工程等核電項目，這是2025年大陸國內核電項目審批首次開閘。這次共批准10台新機組，據陸媒估算，這次投資總額超人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元）。

央視報導，大陸國常會會議強調，發展核電必須確保安全萬無一失，要壓實參建單位和業主單位主體責任，按照全球最高安全標準建設和運營核電機組，持續加強安全監管能力建設，切實兜牢核電安全保障網。

澎湃新聞報導，這次在國常會上獲批的新項目分別是廣西防城港核電三期（5、6號機組），廣東台山核電二期（3、4號機組），浙江三門核電三期（5、6號機組），山東海陽核電三期（5、6號機組），福建霞浦核電一期（1、2號機組），共計5個工程、10台新機組。截至目前，2022年以來，大陸已連續四年每年核准10台及以上核電機組，保持了常態化審批節奏。

前述新項目均採用自主三代核電技術，其中包含8台華龍一號機組。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，以單台國產百萬千瓦三代核電機組約200億元的投資力度估算，此次新核准機組的投資總額超過2,000億元。

與此同時，中國核能行業協會聯合中核戰略規劃研究總院、中智科學技術評價研究中心共同主編《中國核能發展報告(2025)》於27日發布，報告顯示，截至2024年底，大陸商運核電機組57台，總裝機容量5,976萬千瓦，位列全球第三；中國在建核電機組28台，總裝機容量3370萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持全球第一。報告認為，按照當前的建設速度和節奏，2030年前中國在運核電裝機規模將躍居世界第一。

廣東 核能 核電

延伸閱讀

大陸核電裝機容量達1.13億千瓦世界第一 並持續增長

連機組員都敢偷！空服員揭竊賊手法：登機前後都有潛在危機

台電塔山電廠擬擴建2機組 金門縣府表達支持盼兼顧環保

台電新建機組工程工人墜涵洞送醫不治 遭開罰停工

相關新聞

吃了誠實豆沙包？百度李彥宏：DeepSeek貴又慢

今年初曾被捧上天的大陸本土AI模型DeepSeek，近日遭百度董事長李彥宏吐槽。李彥宏25日在百度AI開發者大會上表示，...

陸Q1智慧型手機出貨量年增5% 小米時隔10年重奪第一

根據市場調查機構Canalys最新數據，今年第一季，大陸智慧型手機市場出貨量達7,090萬部，受國家補貼政策提振及消費復...

造價14億「海上巨無霸」火了 網：中國船舶太牛

近日，一則展示國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。畫面中，造價14億元（人民幣，約1.9億美元）的「海上巨無霸」巍然矗...

大陸本土車廠崛起 日產武漢廠開工率不到1成…明年關廠

隨著大陸本土汽車品牌強勢崛起，日本車廠在大陸市場面臨苦戰，日媒報導，日產汽車（Nissan）已決定在2026年3月底前結...

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長...

炒股從不看盤！陸「股市鐵頭哥」11年賺逾2億 網疑：倖存者偏差

近日，四川一男子因「炒股11年間賺了6000多萬」(人民幣，下同，約新台幣2億6千8百萬元)登上熱搜，引發關注。據當事人「股市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。