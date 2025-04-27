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國產崛起！大陸Q1進口車下滑近四成 美車進口年減近七成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸乘聯分會秘書長崔東樹26日表示今年前三月大陸進口車年減39%，目前進口車主要以豪車為主。而今年美國豪車受到大陸車主青睞度也在下降。圖為美系車款凱迪拉克 CT5(Cadillac CT5)。路透
大陸乘聯分會秘書長崔東樹26日表示今年前三月大陸進口車年減39%，目前進口車主要以豪車為主。而今年美國豪車受到大陸車主青睞度也在下降。圖為美系車款凱迪拉克 CT5(Cadillac CT5)。路透

大陸乘聯分會秘書長崔東樹26日發文稱，2025年1—3月進口汽車9.5萬輛，年減39%，為近期少見1—3月巨大下滑。目前進口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進口車劇烈萎縮。分析認為主因在於大陸汽車電動化轉型改變市場需求結構。

崔東樹文章指出，大陸進口車進口量從2017年的124萬輛持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年汽車進口70萬輛，年減12%。今年第1季則罕見下滑近四成。其中3月進口車3.9萬輛，下滑27%，稍有改善。

從進口國別來看，數據顯示，今年前三月進口車最高的是日本30,517輛、德國23,695輛、斯洛伐克17,733輛、美國8,871輛、英國8,371輛、墨西哥1,443輛、瑞典1,371輛、奧地利695輛、韓國359輛、義大利266輛。其中，從年增率觀察，前三月增量最大的是斯洛伐克1,931輛、比利時98輛、波蘭85輛、越南40輛、西班牙23輛。

而美國車下滑幅度很高，崔東樹表示，大陸自美國進口車近幾年快速下滑，從2017年的28萬輛的進口規模，到2024年下降到10.9萬輛，下滑幅度較大。前三月進口美國車輛年減66%，且3月仍在持續下滑。

具體而言，美國進口車主要是汽油車，純電動車仍有一定比例。純電動車前期表現相對較強，而混合動力車等相對規模較小。同時還有一些歐洲車在美國生產，返銷至中國，而貨車主要是皮卡的進口量相對稍大，在2023年皮卡的進口量增長較好，但在今年劇烈下滑到3月份只有243台的規模。

進口結構方面，崔東樹指出，乘用車佔到98%的絕對主力地位，前三月進口轎車佔比43%；進口四驅SUV佔比29%；而新能源車的未列名機動車佔比1%。整體而言，今年進口車全面下行，潮玩類需求也不太好。此外，新能源車的進口下滑幅度更高，前三月進口純電動的乘用車降82%；插混降77%，整體表現較弱。

美國 車主 電動

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