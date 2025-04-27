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大陸本土車廠崛起 日產武漢廠開工率不到1成…明年關廠

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本讀賣新聞報導，隨著大陸本土汽車品牌強勢崛起，日本汽車大廠日產（Nissan）計畫在2025財年內（截至2026年3月31日）關停武漢工廠的整車生產業務。路透
日本讀賣新聞報導，隨著大陸本土汽車品牌強勢崛起，日本汽車大廠日產（Nissan）計畫在2025財年內（截至2026年3月31日）關停武漢工廠的整車生產業務。路透

隨著大陸本土汽車品牌強勢崛起，日本車廠在大陸市場面臨苦戰，日媒報導，日產汽車（Nissan）已決定在2026年3月底前結束其湖北武漢的工廠。這家工廠於2022年開始投產，等同在短短3年內便退出市場，原因與開工率跌至不足10%有關。武漢廠關閉後，日產在大陸境內的生產基地將縮減至4個。

日本讀賣新聞報導，日產計畫在2025財年內（截至2026年3月31日）關停武漢工廠的整車生產業務。日產武漢廠2022年才開始運營，曾是日產在大陸境內的重要生產基地，設計年產能約30萬輛，負責生產電動車Ariya與運動型多用途車（SUV）X-Trail。

但隨著大陸本土車企崛起、日產汽車在大陸銷量低迷，武漢廠的開工率已跌至不足1成。從2022年至2023年，武漢廠的年產量僅維持在約1萬輛左右。為提高開工率，武漢廠自2024年起也代工生產合資夥伴東風汽車的電動車款。

報導指出，這已不是日產第一次縮減大陸產能。去年6月，日產已關停了江蘇常州廠的生產業務。武漢廠停產後，日產在大陸境內的生產基地將縮減至4個，包含廣州花都、襄陽、鄭州、大連廠。

今年2月，日產宣布將大陸產能從150萬輛削減至100萬輛。即使如此，當前的產能仍然過剩。有日產高層表示，「我們還將考慮關閉更多工廠。」

去年，日產在大陸銷量年度銷量為69.7萬輛，年減12.2%，與疫情前的2018年度相比幾乎減半。且已是連續第6年下滑，下滑態勢未有停止跡象，今年第一季銷量進一步降至12.1萬輛，年減幅擴大至27.5%。

報導指出，為了彌補銷量下滑，日產原計畫每年從大陸出口10萬輛新能源汽車，但報導認為，歐洲和美國徵收的高關稅可能會增加不確定性。

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