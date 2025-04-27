陸Q1智慧型手機出貨量年增5% 小米時隔10年重奪第一

根據市場調查機構Canalys最新數據，今年第一季，大陸智慧型手機市場出貨量達7,090萬部，受國家補貼政策提振及消費復甦推動，較去年同期溫和成長5%，延續了自2024年開啟的復甦趨勢。其中，小米出貨量達1,330萬部，年增40%，時隔十年重回第一，市占率達19%。

快科技報導，根據Canalys於27日發布的數據，小米出貨量達1,330萬部，在國補刺激以及其人車家一體的戰略協同下時隔十年重回第一。

Canalys分析師指出，小米的重要成長動能來自於產品和通路的綜效，小米在線上線下統一的定價策略有效降低了消費者在國補政策下的決策成本，而其從可穿戴設備、PC、智慧家庭到汽車等全品類的覆蓋，也最大化利用了國補適用範圍，帶動多場景「捆綁消費」。

緊追在後的是華為，出貨1,300萬部，年增12%，依舊維持雙位數成長，其市占率為18%，排名第二。OPPO、vivo分別以1,060萬部和1,040萬部的出貨量位居第三和第四，市占率皆為15%。前者出貨量較去年同期減少3%，後者出貨量較去年同期增加2%。

蘋果則在其傳統旺季後出現下滑，出貨920萬部，較去年同期下跌8%，排名第五。

為刺激內需，大陸商務部等部門今年1月公布最新「以舊換新」補貼方案，個人消費者購買手機、平板、智慧手表等數位產品，最高可享補貼500元人民幣（約合新台幣2,250元）；購買冰箱、洗衣機、電視等12類家電產品，每件補貼則不超過2,000元人民幣（約合新台幣9,000元）。