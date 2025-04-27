快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「五一」黃金周將至 民航客運量料將創新高

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸民航局預估，今年「五一」假期民航旅客運輸量將創同期歷史新高。圖為去年5月1日上海虹橋機場T2航站樓內景象。（中新社）
大陸民航局預估，今年「五一」假期民航旅客運輸量將創同期歷史新高。圖為去年5月1日上海虹橋機場T2航站樓內景象。（中新社）

大陸今年「五一」黃金周將從5月1日至5日，大陸民航局預估，民航旅客運輸量約1,075萬人次，日均215萬，較去年同期成長8%，創同期歷史新高，假期首末的單日客流高峰可望突破230萬人次。出國旅遊的目的地則主要集中在日本、韓國以及東南亞等傳統旅遊市場。

大陸民航局27日舉行新聞發布會，大陸民航局運輸司副司長商可佳指出，在「五一」連假期間，大陸國內航線方面，民航客源主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間的骨幹航線，截至目前，北京、上海、廣州三地間以及北京與深圳、成都間的航線旅客訂票量最高。

國際航線方面，預計「五一」期間旅客運輸量和航班量都將達到第二季以來的最高峰。而隨著入境、過境簽證便利政策持續優化，離境退稅「即買即退」等服務措施逐步推廣，預計入境外國旅客數量將持續增加，帶動外航進一步增加航班。

商可佳表示，根據航空公司飛行計畫，「五一」假期大陸全國民航累計安排定期航班8.8萬班，年增2.3%；批復173班加班計畫，年增8%，主要涉及麗江、珠海、敦煌、贛州、三亞等35個城市。

至於今年第一季大陸民航表現，商可佳表示，航班量方面，中外航司執行國際客運航班周均6,395班。這等同恢復至疫情前2019年的83.9%。其中，春運高峰每周6,960班，為2019年的91.3%。分目的地看，大陸至日本、英國、義大利等35個國家的航班量已超過2019年水平，與共建「一帶一路」國家間的航班恢復比例為94.5%，超過平均值10.6個百分點。

旅客量方面，以大陸航空公司為例，第一季共運輸國際旅客1,892.5萬人次，年增幅高達34%，較疫情前的2019年同期成長4.5%。大陸至東北亞、西亞、中亞、歐洲、非洲等地的旅客運輸量分別比2019年成長20%、91%、233%、71%及241%。

商可佳並指，截至目前，共有28家中方航司及100家外航在華運營國際客運航線，共通航78個國家，比2019年增加4個國家。民航局將繼續推動國際客運增班。

航班 航線

延伸閱讀

影／搞小動作…大陸權宜輪鼓浪嶼號又在墾丁近岸航行 航港局說話了

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

大陸核電裝機容量達1.13億千瓦世界第一 並持續增長

鋪路上市 螞蟻收購香港券商 外界分析將成為布局金融領域平台

相關新聞

吃了誠實豆沙包？百度李彥宏：DeepSeek貴又慢

今年初曾被捧上天的大陸本土AI模型DeepSeek，近日遭百度董事長李彥宏吐槽。李彥宏25日在百度AI開發者大會上表示，...

陸Q1智慧型手機出貨量年增5% 小米時隔10年重奪第一

根據市場調查機構Canalys最新數據，今年第一季，大陸智慧型手機市場出貨量達7,090萬部，受國家補貼政策提振及消費復...

造價14億「海上巨無霸」火了 網：中國船舶太牛

近日，一則展示國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。畫面中，造價14億元（人民幣，約1.9億美元）的「海上巨無霸」巍然矗...

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長...

陸「五一」黃金周將至 民航客運量料將創新高

大陸今年「五一」黃金周將從5月1日至5日，大陸民航局預估，民航旅客運輸量約1,075萬人次，日均215萬，較去年同期成長...

旅客增長帶動零售餐飲 港財政司：估首季GDP表現穩健

香港財政司司長陳茂波27日在網誌表示，今年首季，由於訪港旅客人次增加9%，帶動零售和餐飲等消費市場的表現，加上商品出口貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。