陸「五一」黃金周將至 民航客運量料將創新高

大陸今年「五一」黃金周將從5月1日至5日，大陸民航局預估，民航旅客運輸量約1,075萬人次，日均215萬，較去年同期成長8%，創同期歷史新高，假期首末的單日客流高峰可望突破230萬人次。出國旅遊的目的地則主要集中在日本、韓國以及東南亞等傳統旅遊市場。

大陸民航局27日舉行新聞發布會，大陸民航局運輸司副司長商可佳指出，在「五一」連假期間，大陸國內航線方面，民航客源主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間的骨幹航線，截至目前，北京、上海、廣州三地間以及北京與深圳、成都間的航線旅客訂票量最高。

國際航線方面，預計「五一」期間旅客運輸量和航班量都將達到第二季以來的最高峰。而隨著入境、過境簽證便利政策持續優化，離境退稅「即買即退」等服務措施逐步推廣，預計入境外國旅客數量將持續增加，帶動外航進一步增加航班。

商可佳表示，根據航空公司飛行計畫，「五一」假期大陸全國民航累計安排定期航班8.8萬班，年增2.3%；批復173班加班計畫，年增8%，主要涉及麗江、珠海、敦煌、贛州、三亞等35個城市。

至於今年第一季大陸民航表現，商可佳表示，航班量方面，中外航司執行國際客運航班周均6,395班。這等同恢復至疫情前2019年的83.9%。其中，春運高峰每周6,960班，為2019年的91.3%。分目的地看，大陸至日本、英國、義大利等35個國家的航班量已超過2019年水平，與共建「一帶一路」國家間的航班恢復比例為94.5%，超過平均值10.6個百分點。

旅客量方面，以大陸航空公司為例，第一季共運輸國際旅客1,892.5萬人次，年增幅高達34%，較疫情前的2019年同期成長4.5%。大陸至東北亞、西亞、中亞、歐洲、非洲等地的旅客運輸量分別比2019年成長20%、91%、233%、71%及241%。

商可佳並指，截至目前，共有28家中方航司及100家外航在華運營國際客運航線，共通航78個國家，比2019年增加4個國家。民航局將繼續推動國際客運增班。