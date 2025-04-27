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旅客增長帶動零售餐飲 港財政司：估首季GDP表現穩健

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港財政司司長陳茂波27日在網誌表示，今年首季，由於訪港旅客人次增加9%，帶動零售和餐飲等消費市場的表現，加上商品出口貨值年增速亦加快，第一季GDP預計會有穩健表現。圖為香港特首李家超（右二）日前遊大澳與旅客互動合照。（中通社）
香港財政司司長陳茂波27日在網誌表示，今年首季，由於訪港旅客人次增加9%，帶動零售和餐飲等消費市場的表現，加上商品出口貨值年增速亦加快，第一季GDP預計會有穩健表現。圖為香港特首李家超（右二）日前遊大澳與旅客互動合照。（中通社）

香港財政司司長陳茂波27日在網誌表示，今年首季，由於訪港旅客人次增加9%，帶動零售和餐飲等消費市場的表現，加上商品出口貨值年增速亦加快，本周將公布的第一季香港本地生產總值（GDP）預先估計數字，預計會有穩健表現。

香港財政司2月公布的「財政預算案」預測香港經濟今年會繼續溫和增長，全年GDP實質增長介於2%至3%。

陳茂波在網誌中指出，受惠於一連串的主題式盛事和大型國際會議，今年首季訪港旅客人次增加9%，達1,220萬人次，當中非大陸旅客便佔約298萬人次，按年大增18%，而訪港旅客增加，帶動零售和餐飲等消費市場的表現；今年1月和2月零售業總銷售貨值經季節性調節後均錄得按月上升。

陳茂波並指，出口方面，今年第一季香港商品出口貨值的按年增長有所加快，輸往多個主要市場的出口，包括大陸和東協，均錄得「強勁升幅」，輸往美國的出口亦「溫和上升」。

展望未來，陳茂波指出，美國的霸凌行徑和單邊主義仍將困擾全球經濟前景。香港作為細小、外向型經濟體，難免受到緊張的外圍環境影響，但國家的穩定發展和堅實支持是香港經濟發展的最大底氣。他並指，港府已有一系列政策措施，協助企業應對當前的挑戰，同時亦正全力加速推動科技創新及以此賦能傳統產業轉型，為未來經濟高質量發展增添動能。

陳茂波強調，面對複雜多變的外圍形勢，必須時刻保持高度警惕，以底線思維管理好風險和全力提速推動經濟穩中前進。在加速經濟發展的同時，也須堅定推進財政整合計畫，確保公共財政的穩健和可持續性。

另一方面，大陸今年「五一」黃金周5天連假將至，陳茂波表示，預計香港將迎來約84萬的大陸旅客人次，較去年五一黃金周和今年春節的日均訪客人次，分別增加約10%和13%。香港旅發局也將有一系列活動，包括在灣仔的無人機表演等。

經濟發展 香港

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