反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄近日發聲表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對大陸的關稅訛詐，不是針對美國電影人。

綜合陸港媒報導，慎海雄25日在山東舉行的第四屆全球媒體創新論壇上表示，「有的國家折騰全世界，電影票房從全球第一，下跌到大陸的三分之一」。對於關稅訛詐這樣不講道理的做法，大陸一定會採取必要的反制手段。

慎海雄說，今年大陸電影市場空前火爆，目前票房穩居全球第一。作為全球第一大電影市場，大陸對好萊塢電影人、對全球電影人持開放態度。我們希望世界各國的好電影能多到大陸與大陸觀眾分享，也希望大陸優秀的電影與世界觀眾分享。

報導指出，今年第一季大陸全國電影票房達人民幣244億元（約合新台幣1,090億元），年增約48%，創歷史新高，電影票房居全球第一，是北美總票房的兩倍多。

報導稱，在美國政府關稅訛詐的背景下，好萊塢電影在大陸「頻頻受挫」，投資成本高達2.7億美元的「白雪公主」在大陸的票房不足千萬，大陸觀眾對好萊塢電影逐漸「祛魅」。

報導又稱，在大陸國家電影局本月10日表態「適度減少美國影片進口數量」後，美國多家電影公司的股價大幅下跌。近期，美國好萊塢各大電影公司的負責人紛紛前往大陸交流洽談，表達希望與大陸進一步加強電影交流合作的強烈意願。