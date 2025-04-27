快訊

連機組員都敢偷！空服員揭竊賊手法：登機前後都有潛在危機

MLB／「爸」氣來了！大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

星期人物／教宗辭世交接期 攬權的法雷爾樞機接班有望？

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。圖為北京市東城區一家電影院早前放映大陸國產動畫片《哪吒之魔童鬧海》。（新華社）
中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。圖為北京市東城區一家電影院早前放映大陸國產動畫片《哪吒之魔童鬧海》。（新華社）

中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄近日發聲表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對大陸的關稅訛詐，不是針對美國電影人。

綜合陸港媒報導，慎海雄25日在山東舉行的第四屆全球媒體創新論壇上表示，「有的國家折騰全世界，電影票房從全球第一，下跌到大陸的三分之一」。對於關稅訛詐這樣不講道理的做法，大陸一定會採取必要的反制手段。

慎海雄說，今年大陸電影市場空前火爆，目前票房穩居全球第一。作為全球第一大電影市場，大陸對好萊塢電影人、對全球電影人持開放態度。我們希望世界各國的好電影能多到大陸與大陸觀眾分享，也希望大陸優秀的電影與世界觀眾分享。

報導指出，今年第一季大陸全國電影票房達人民幣244億元（約合新台幣1,090億元），年增約48%，創歷史新高，電影票房居全球第一，是北美總票房的兩倍多。

報導稱，在美國政府關稅訛詐的背景下，好萊塢電影在大陸「頻頻受挫」，投資成本高達2.7億美元的「白雪公主」在大陸的票房不足千萬，大陸觀眾對好萊塢電影逐漸「祛魅」。

報導又稱，在大陸國家電影局本月10日表態「適度減少美國影片進口數量」後，美國多家電影公司的股價大幅下跌。近期，美國好萊塢各大電影公司的負責人紛紛前往大陸交流洽談，表達希望與大陸進一步加強電影交流合作的強烈意願。

第四屆全球媒體創新論壇由中央廣播電視總台與山東省政府25日聯合主辦，報導稱，來自美聯社、路透、法新社、CNBC、歐洲新聞台等全球100多名媒體主要負責人出席。

分管電影工作的中共中宣部副部長慎海雄表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對大陸的關稅訛詐，不是針對美國電影人。（圖／取自央視新聞）
分管電影工作的中共中宣部副部長慎海雄表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對大陸的關稅訛詐，不是針對美國電影人。（圖／取自央視新聞）

好萊塢 美國 關稅 電影

延伸閱讀

馬修麥康納逃離好萊塢11年！拒絕當小丑　全家罕曝光

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

川普：不主動對陸降關稅 除非中國給予實質內容

AI商機暢旺、拉貨潮提前 首季GDP估成長逾3%

相關新聞

大陸核電裝機容量達1.13億千瓦世界第一 並持續增長

民進黨政府堅定廢核，但台灣對岸的中國大陸則持續推進核電發展。根據中國核能產業協會27日發布「中國核能發展報告2025」藍...

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

中美關稅戰爆發後，大陸拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長...

川普取消小額包裹免稅 香港郵政今起停收寄美空郵包裹

因應美國關稅措施，香港郵政今（27）日起停收寄往美國內載貨品的航空郵件。內載貨品的平信郵件已於本月16日停收。

陸Q1規上工業企業利潤年增0.8% 去年第三季來首次增長

大陸國家統計局27日最新數據顯示，今年第一季，大陸全國規模以上工業企業利潤年增0.8%，是自去年第三季以來首次增長。官方...

陸4月製造業PMI恐下滑 專家：不排除再度跌到榮枯線附近

大陸國家統計局將於4月30日公布4月官方製造業採購經理人指數（PMI）。由於美國總統川普在4月初宣布對等關稅政策，專家認...

鋪路上市 螞蟻收購香港券商 外界分析將成為布局金融領域平台

香港耀才證券發布公告，大陸螞蟻控股全資擁有的上海雲進，已透過旗下子公司螞蟻財富，從耀才證券主要控股股東手中，收購8.6億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。