沃爾瑪與川普會談後 中國出口商稱接獲恢復出貨通知

港媒引述廣交會上的中國出口商表示，沃爾瑪等美國零售巨頭在與美國總統川普會面談關稅問題後，已經通知中國供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

美國對中國商品祭出145%甚至部分商品達245%的關稅，致使大多數中國輸美產品都停擺。

港媒明報26日報導，現正舉行的第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多名出口商不約而同提到，在沃爾瑪、家得寶（Home Depot）、達吉特（Target）等零售巨頭21日與川普會談後，已通知中國供應商發貨。

報導引述湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳說，該公司的貨櫃現在又排上日程了，其採用FOB（Free onBoard）模式發貨，關稅全由買家支付。

從事出口石瓷的廣東潮州東寶集團經理吳銀英也收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。她回憶，上一次貿易戰加10%關稅，自己與客戶各分擔一部分；但現在關稅加到這麼高，客戶都不敢要求分擔，全部都是對方出。但她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

美國總統川普21日會見主要零售業者，包括沃爾瑪、家得寶、羅威（Lowe's）和達吉特，討論全面性關稅可能造成這幾家公司在進口日常生活用品成本提高的問題。根據公司數據，沃爾瑪和達吉特的進口商品中有半數以上來自中國。

沃爾瑪發言人聲明表示：「我們與總統川普及其團隊進行一場富有成效的會談，並感謝讓我們有機會說出看法。」聲明中未詳說細節。家得寶的發言人則描述會議「資訊豐富且具有建設性」。