川普取消小額包裹免稅 香港郵政今起停收寄美空郵包裹

因應美國關稅措施，香港郵政今（27）日起停收寄往美國內載貨品的航空郵件。內載貨品的平信郵件已於本月16日停收。

美國總統川普本月宣布，將自5月2日起取消大陸、香港寄往美國貨品的小額免稅待遇，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。目前美國對陸港小額包裹關稅額已上調至120%。

作為因應，香港郵政16日表示，暫停寄往美國、內載貨品的郵件寄送服務。由於海運時間較長，已於16日停收內載貨品的平信郵件，航空郵件則從本月27日起停收。至於其他僅寄送文件、沒有貨品的郵件則不受影響。

過往從中國大陸、香港郵寄至美國、且價值在800美元以下的小額包裹免稅，不過川普日前以零售商透過小額商品規避進口稅和海關審查為由，宣布取消免稅政策，且經過多輪調升，將自5月2日起，徵收相等於包裹申報價值的120%稅項或每件100美元，6月1日之後費用更高，入境美國的包裹將支付120%稅項或每件200美元的費用。

香港郵政此前批評美方霸凌無理，濫施關稅，強調絕不會代美方徵收任何所謂關稅，又提醒寄件往美國的市民需有心理準備要因為美方不合理的霸凌行為，而支付高昂和不合理的費用。

除了香港郵政之外，全球大型物流公司DHL早前亦宣布，於本月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元的B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）貨件。