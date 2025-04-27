陸Q1規上工業企業利潤年增0.8% 去年第三季來首次增長

大陸國家統計局27日最新數據顯示，今年第一季，大陸全國規模以上工業企業利潤年增0.8%，是自去年第三季以來首次增長。官方解讀指出，這與全國著力打好宏觀政策「組合拳」，政策效應持續釋放有關，其中裝備製造業、高技術製造業利潤支撐作用明顯。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧指出，第一季全國規上工業企業利潤由去年全年下降3.3%轉為增長0.8%，扭轉了自去年第三季以來企業累計利潤持續下降的態勢。單月來看，3月規上工業企業利潤由前兩個月下降0.3%轉為增長2.6%，企業當月利潤有所改善。

于衛寧表示，第一季，在41個工業大類行業中，有近六成行業利潤實現增長，有24個行業利潤增速較今年前2月加快或降幅收窄、由降轉增，回升面達58.5%。其中製造業改善明顯，第一季利潤增長7.6%，加快2.8個百分點。

其中，裝備製造業成為利潤增長重要支撐。于衛寧指出，第一季裝備製造業利潤較去年同期增長6.4%，占全部規上工業企業利潤的比重為32%。裝備製造業的8個行業中有7個行業利潤實現增長，其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀表、專用設備等行業利潤增長較快，分別增長59.7%、15.3%、14.2%。

于衛寧並指，第一季高技術製造業利潤由前2個月的下降5.8%轉為增長3.5%，增速高於全部規上工業平均水平2.7個百分點；其中，3月高技術製造業兩位數增長，增速達14.3%，拉動當月全部規上工業利潤增長2.8個百分點，成為重要動力。

從行業看，第一季，人工智慧領域創新持續推進，帶動智慧消費設備製造、電子工業專用設備製造、電子器件製造等行業利潤分別增長63.7%、59.9%、55.3%。在航空航天產業高速發展的背景下，航空航天器及設備製造利潤增長23.9%。

于衛寧表示，「兩新」政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）效果繼續顯現。專用設備、通用設備行業利潤分別增長14.2%、9.5%；可穿戴智慧設備製造、助動車製造等行業利潤分別增長78.8%、65.8%，皆高於全部規上工業平均增速。

于衛寧說，總體看，第一季規上工業企業利潤延續持續恢復態勢。「現階段外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但也要看到，今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局」。下階段，要更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續向好恢復。