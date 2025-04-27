大陸核電裝機容量達1.13億千瓦世界第一 並持續增長

民進黨政府堅定廢核，但台灣對岸的中國大陸則持續推進核電發展。根據中國核能產業協會27日發布「中國核能發展報告2025」藍皮書，截至目前，大陸在運、興建和核准建設的核電機組共102台、裝機容量達1.13億千瓦，核電總體規模首次躍居世界第一。大陸去年核電發電量達4,447億千瓦時，規模持續增長。

央視新聞報導，目前，大陸在建核電機組共28台，總裝置容量達3,365萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持世界第一；大陸商運核電機組達到58台，總裝機容量達6,096萬千瓦。去年大陸核准5個核電項目，包括江蘇徐圩第一階段工程、廣東陸豐第一階段工程、山東招遠第一期工程等，合計11台機組。大陸已連續3年核定核電機組10台以上。

根據中國工業報今年初報導，預計今年底前將有一批條件成熟的沿海核電項目核准開工，在運核電裝機容量將增加至6,500萬千瓦左右。

此外，大陸核電發電量也持續成長。2024年大陸全國運轉核電機組累計發電量達4,447億千瓦時，占全國發電量的4.72%，位居全球第二，相當於減少燃燒標準煤1.27億噸，減少二氧化碳排放3.34億噸。

值得一提的是，雖然核電發電總量較2023年增加，但核能在發電總量的占比較2023年的4.86%有所下降。

在核電技術自主創新上，去年，大陸實現核電關鍵主設備100%國產化以及關鍵零件技術的自主可控，全年國內核電主設備累計交付114台套，確保了華龍一號、國和系列、高溫氣冷堆等機組正常運作。

中國核能產業協會常務副理事長曹述棟說，自主研發不斷取得新突破，「華龍一號」結合工程建設及維運經驗，持續進行技術改進優化，完成了後續機型標準初步設計與初步安全分析。國家科技重大專案「國和一號」示範工程首堆建成投產；高溫氣冷堆示範工程商運後各項工作穩步推進，「玲龍一號」預計2026年建成投產。