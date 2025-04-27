大陸新創公司助紅旗車攻海外

大陸新創電動車企「零跑汽車」將為一汽集團的豪華汽車品牌「紅旗」提供電動車底盤，推動紅旗開拓海外市場。路透指出，這筆交易促成了兩家看似不太可能合作的公司聯手。

路透引述知情人士稱，新款紅旗車型，將與零跑B10共享底盤，在位於大陸東部的杭州工廠生產。新車將是一款SUV車型，提供純電動版和增程版，計劃銷往包括歐洲、英國、澳洲、紐西蘭和中東地區等海外市場。過去曾任勞斯萊斯設計總監、目前擔任一汽集團全球設計副總裁與創意長，並負責紅旗設計工作的泰勒（Giles Taylor）表示，新車將基於零跑的底盤打造，但外觀和感覺會與現有紅旗車型保持一致，並融入「植根於中國美學」的設計風格。紅旗汽車長期被用作大陸重大慶典活動的檢閱車，早期主要為中共領導人提供轎車，近年來成為增長迅速的高端品牌。