保時捷中國研發中心 添戰力

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

保時捷於2025上海國際車展宣布，位於上海虹橋國際中央商務區嘉定片區的「中國研發中心」已完成戰略性架構升級，加上全新投建的上海辦公新址，計劃於今年下半年正式投入營運，該研發中心在北京並同步設有分支機構，將有力提升其本土研發獨立性。研發中心成立後，首款專為大陸市場訂製的資訊娛樂系統解決方案，計劃於2026年正式搭載至大陸保時捷車型。

澎湃新聞報導，據介紹，該研發中心毗鄰上海虹橋交通樞紐核心區，地處嘉定區，現代化的辦公新址面積超過10,000平方公尺。中心內設有專業廠房、人機交互（HMI）實驗室。

新建研發中心整合保時捷研發中國分支、保時捷數字科技中國及保時捷工程中國三大核心實體，並納入本土採購與品質保障職能，構建完整研發體系。

人才戰略方面，該研發中心將構建具有全球吸引力的人才高地，首期工程將於2025年下半年投入使用，屆時可容納逾300名工程師，中心將促進跨部門協作，加速決策流程。

此外，該研發中心在北京同步設有分支機構，進一步支持本地化研發戰略，增強地區協作效能。

作為戰略升級的核心任務，保時捷中國研發中心將全力聚焦面向大陸市場的「軟硬一體」資訊娛樂系統及駕駛輔助解決方案開發。

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