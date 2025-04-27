鋪路上市 螞蟻收購香港券商 外界分析將成為布局金融領域平台

香港耀才證券發布公告，大陸螞蟻控股全資擁有的上海雲進，已透過旗下子公司螞蟻財富，從耀才證券主要控股股東手中，收購8.6億股股份，占耀才證券已發行股份總數50.55%，總代價約為28.14億港元（新台幣119億元），目前已支付10%。

星島日報分析，自大陸監管當局對螞蟻集團的整改在2023年完成後，一直傳出螞蟻集團有意重啟上市計畫，加上今年以來阿里巴巴創辦人馬雲，多次高調現身大陸，外界猜想螞蟻或藉收購耀才鋪路「借殼上市」捲土重來。

另一方面，隨著螞蟻收購耀才大股東葉茂林所有持股，將這家傳統券商收歸旗下，加上同集團的萬通保險、螞蟻銀行、長橋證券等，勢必會衝擊香港金融競爭格局。

智通財經認為，在券商行業集中度不斷提高的大環境下，小券商的生存空間會越來越狹小。

耀才證券借助螞蟻加速數位化轉型，提升科技含量，節省成本的同時也會提高服務效率，而螞蟻集團可以將耀才證券作為布局香港金融領域的平台。

對於此次收購，螞蟻方面表示，對大陸及香港的經濟長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。借助產品及技術創新能力，耀才將服務擴展至年齡層分布更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長，同時加速數位化轉型。

耀才證券規模並不大。截至2024年12月，香港券商前30名名單中耀才排名第30，月成交額約80億港元，相當於年交易量960億港元，占港股總成交0.3%。是一家名副其實的小券商。

大陸互聯網巨頭近年紛紛布局香港金融業。例如騰訊除了投資富融銀行（Fusion Bank）及富途證券，也透過富途間接投資天星銀行（Airstar Bank），因富途去年成為天星第二大股東，持股達44%。至於天星銀行的大股東小米，則有投資老虎證券。