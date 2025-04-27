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陸4月製造業PMI恐下滑 專家：不排除再度跌到榮枯線附近

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家統計局將於4月30日公布4月官方製造業採購經理人指數（PMI）。 路透
大陸國家統計局將於4月30日公布4月官方製造業採購經理人指數（PMI）。 路透

大陸國家統計局將於4月30日公布4月官方製造業採購經理人指數（PMI）。由於美國總統川普在4月初宣布對等關稅政策，專家認為，將衝擊大陸製造業PMI出現一定幅度的下跌，不排除再度跌到50榮枯線附近。

大陸國家統計局此前公布的3月官方製造業PMI為50.5，比2月上升0.3，連續兩個月位於榮枯線50之上，來到2024年4月以來高點。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，3月PMI指數在榮枯線上繼續小幅回升，表明經濟回升苗頭更為明顯。但同時也要注意到，供過於求的問題仍然突出；反映需求不足為主要困難的企業占比仍在60%以上。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到從接到海外訂單到報關出口，往往有兩個月左右的間隔期，2月起美國大幅加徵關稅後，4月貿易摩擦衝擊或將有較為明顯的體現，市場需求及市場信心都有可能出現一定下行波動。

加上大陸國內房地產市場總體還在逐步企穩之中，4月製造業PMI有可能出現一定幅度的下行，不排除再次落到50榮枯線附近的可能。

展望第2季PMI走勢，中國物流資訊中心專家武威表示，隨著節日需求的有效釋放、居民消費場景的不斷豐富和扶持消費相關政策影響範圍的逐步擴大，居民消費信心有望逐步修復。

PMI 物流 美國

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