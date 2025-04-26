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陸投資者刷卡上百萬元炒黃金 陸多家銀行示警投資風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為4月5日，內蒙古呼和浩特市一商場內，民眾正在選購金飾。中新社
圖為4月5日，內蒙古呼和浩特市一商場內，民眾正在選購金飾。中新社

金價高位運行，黃金投資持續升溫。大陸出現以貸款或信用卡套現買黃金的投資者，並在社群媒體上分享「攻略」。大陸多家銀行近日發出公告，警示投資風險，並表示嚴控信用卡「炒金」，專家也提醒，大陸對貸款和信用卡資金的用途有明確要求，相關資金不得用於黃金投資等領域。

金融界此前報導，有投資者分享，自己通過多張信用卡套現人民幣80萬元（約新台幣360萬元）買了黃金，利用大概一個月免息期，到期後就把黃金全部賣出償還貸款，一周內潛在獲利近人民幣4萬元，收益率已經接近5%，「拋售後還款應該能賺一筆。」

除此之外，也有投資者透過多張信用卡「以卡養卡」循環套現，投資黃金的槓桿資金高達人民幣數十萬元。社群媒體上也出現相關貼文「用信用卡刷2萬元買黃金，不到一個月賺了15%，後悔沒有多買點」、「用信用卡買的200克黃金，11天賺了3,600元」等。

針對上述情況，大陸多家銀行近日發布聲明，信用卡資金不得用於黃金投資，應避免「炒金類」等違規行為的發生。江蘇銀行發布公告稱，近期黃金價格波動較大，不法分子通過各種「炒金」、「搶金」、「套現」等各種手段誘導持卡人進行信用卡「炒金類」投資，為了保障客戶信用卡資金安全，信用卡僅限於持卡人日常消費使用。

興業銀行公告，有不法分子利用網路平台，以「低門檻、高收益」為誘餌，誘導持卡人通過信用卡「炒金」進行投資。此類行為不僅違反信用卡使用規定，更存在巨大資金風險，若黃金價格波動導致虧損，持卡人需自行承擔價差、手續費等成本，並可能因逾期還款產生透支利息及不良信用記錄，嚴重損害持卡人合法權益。

央視報導，上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，黃金雖然具有避險和保值屬性，但其價格波動同樣受國際局勢、貨幣政策等多重因素影響，難以長期持續單邊上漲。貸款買黃金屬於用借來的錢去投資，投資者不僅要面對本金的漲跌風險，還需要承擔額外的利息支出和還款壓力。

招聯首席研究員董希淼指出，通過申請消費貸款或者信用卡套現來投資黃金，存在合規風險，一旦被金融機構發現，相關資金將可能被要求提前償還，信用卡額度還可能被下調或者暫停交易，相關行為還可能被納入徵信系統。

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