提供電動車底盤！陸新創車企零跑 助紅旗汽車「出海」

大陸新創電動車企「零跑汽車」將為一汽集團的豪華汽車品牌「紅旗」提供電動車底盤，推動紅旗開拓海外市場。路透指出，這筆交易促成了2家看似不太可能合作的公司聯手。

路透引述知情人士稱，新款紅旗車型，將與零跑B10共享底盤，在位於大陸東部的杭州工廠生產。新車將是1款SUV車型，提供純電動版和增程版，計劃銷往包括歐洲、英國、澳洲、紐西蘭和中東地區等海外市場。

過去曾任勞斯萊斯設計總監、目前擔任一汽集團全球設計副總裁與創意長，並負責紅旗設計工作的泰勒（Giles Taylor）表示，新車將基於零跑的底盤打造，但外觀和感覺會與現有紅旗車型保持一致，並融入「植根於中國美學」的設計風格。

紅旗汽車長期被用作大陸重大慶典活動的檢閱車，早期主要為中共領導人提供轎車，近年來成為增長迅速的高端品牌。路透稱，近年來，大陸車企及供應商積極推動此類電動車滑板底盤的授權合作，以降低開發成本、加快新車型上市速度，幫助更多車企更快實現盈利。

上月底「每日經濟新聞」報導，中國一汽電子招標採購交易平台發布的成交結果公告顯示，紅旗品牌G117產品整車聯合開發及平台許可費技術採購項目，透過直接採購的方式與零跑汽車達成合作。業內認為，此次合作可以看做中國一汽與零跑汽車在3月3日簽署戰略合作諒解備忘錄後，雙方合作又取得新進展。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪表示，目前零跑汽車的智慧電動汽車技術發展勢頭較猛、成本較低，這是一汽集團所看重的；對零跑汽車而言，一汽集團可以為零跑背書，尤其是在資本層面的合作上。