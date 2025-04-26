快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

聽新聞
0:00 / 0:00

保時捷中國研發中心下半年升級 著重本土研發獨立性

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
位於上海虹橋國際中央商務區嘉定片區的保時捷中國研發中心，已完成戰略性架構升級，全新投建的上海辦公新址，計劃於今年下半年正式投入營運。（圖／取自澎湃新聞）
位於上海虹橋國際中央商務區嘉定片區的保時捷中國研發中心，已完成戰略性架構升級，全新投建的上海辦公新址，計劃於今年下半年正式投入營運。（圖／取自澎湃新聞）

保時捷日前於2025上海國際車展正式宣布，位於虹橋國際中央商務區嘉定片區的「中國研發中心」已完成戰略性架構升級，全新投建的上海辦公新址，計劃於今年下半年正式投入營運，該研發中心在北京並同步設有分支機構，將有力提升其本土研發獨立性。研發中心成立後，首款專為大陸市場訂製的資訊娛樂解決方案，計劃於2026年正式搭載至保時捷車型。

澎湃新聞報導，據介紹，該研發中心毗鄰上海虹橋交通樞紐核心區，地處嘉定區，現代化的辦公新址面積超過10,000平方公尺。中心內設有專業車間、人機交互（HMI）實驗室。新建研發中心整合保時捷研發中國分支、保時捷數字科技中國及保時捷工程中國三大核心實體，並納入本土採購與品質保障職能，構建完整研發鏈路體系。

人才戰略方面，該研發中心將構建具有全球吸引力的人才高地，首期工程將於2025年下半年投入使用，屆時可容納逾300名工程師，中心將促進跨部門協作，加速決策流程。此外，該研發中心在北京同步設有分支機構，進一步支持本地化研發戰略，增強地區協作效能。

作為戰略升級的核心任務，保時捷中國研發中心將全力聚焦面向大陸市場的「軟硬一體」資訊娛樂系統及駕駛輔助解決方案開發。通過系統性改良研發架構與流程，精準提升產品與本土市場的適配性。

保時捷中國技術部副總裁李楠表示，希望在產品上深度融合更懂駕駛、且更懂用戶的前沿智慧科技，在滿足大陸客戶需求的同時，堅守保時捷獨有的駕駛體驗基因，力求成為「中國科技+駕駛體驗」的融合典範。

保時捷

延伸閱讀

正德新船助陣 戰力升級

限量 1,500 部 1,333萬元起 保時捷全新 911 Spirit 70 致敬 70 年代自由奔放精神

誰說手排不行了！全新保時捷 911 GT3 手排以 6分56.294 秒征服紐柏林北環賽道

成大女助理出門倒垃圾遭保時捷轎車撞死 駕駛獲緩起訴

相關新聞

假貨沒關係？ 紐時：中賣家湧TikTok向美推銷 消費者買買買

美國總統川普對中國祭出高關稅後，中國製造商們湧入TikTok等社群媒體向美國消費者發起「向中國代工廠直購奢侈品更便宜」宣...

「影石出息了」 中智能相機攻紐約 粉絲排6小時搶購

4月22日當地時間清晨5時，紐約中央車站外已排起百米長隊。讓數百名消費者翹首以盼的，是中國智能影像品牌影石Insta36...

山寨小米馬桶爆賣1.3億人民幣！小米怒告 法院判賠3000萬

上海市第三中級人民法院日前公開宣判一起商標侵權及不正當競爭案。小米科技公司控告一家名為「小米零度」的公司，指其在馬桶與花...

保時捷中國研發中心下半年升級 著重本土研發獨立性

保時捷日前於2025上海國際車展正式宣布，位於虹橋國際中央商務區嘉定片區的「中國研發中心」已完成戰略性架構升級，全新投建...

在日大陸學者也海歸 東京大學特任教授加盟西湖大學

大陸學者海歸案例再加一，但這次不是在美國的學者。現年38歲的東京大學大學院理學系研究科特任教授尚睿將於今年回到大陸，加盟...

陸財長、人行行長在美出席國際會議 稱「繼續為全球經濟帶來穩定」

大陸財政部長藍佛安、人行（大陸央行）行長潘功勝近日在美國華府，參與世界銀行和國際貨幣基金（IMF）等國際會議。針對美國關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。