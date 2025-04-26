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在日大陸學者也海歸 東京大學特任教授加盟西湖大學

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
現年38歲的東京大學大學院理學系研究科特任教授尚睿將於今年回到大陸，加盟浙江的西湖大學。（圖／取自中村研究室官網）
現年38歲的東京大學大學院理學系研究科特任教授尚睿將於今年回到大陸，加盟浙江的西湖大學。（圖／取自中村研究室官網）

大陸學者海歸案例再加一，但這次不是在美國的學者。現年38歲的東京大學大學院理學系研究科特任教授尚睿將於今年回到大陸，加盟浙江的西湖大學，在該校籌建全新的實驗室，專注於可持續催化和功能分子領域的研究。

南華早報報導，尚睿選擇回國，正逢大批科研人才回流大陸的熱潮。隨著美、英等發達國家縮減科研與高等教育投入，許多研究人員將目光投向大陸，將之視為國際學術發展的熱土。

東京大學官網顯示，尚睿的主要研究領域包括合成有機化學、催化、材料科學及太陽能電池等領域，目前的研究方向為基於可持續催化的有機合成化學以及有機光電功能材料的開發。

尚睿在中國科學技術大學取得博士學位，就學期間曾在東京大學著名有機化學家中村榮一實驗室任研究生，並在畢業後赴東京大學擔任中村榮一實驗室的特任研究員。尚睿在2020年升任特任準教授、2024年任特任教授，曾主持多項日本學術振興會（JSPS）和日本學術振興機構（JST）的研究基金項目。

尚睿過去3年來榮獲多個獎項，包括日本化學會頒發的青年化學家獎、德國著名Thieme學術出版集團頒布的2023年年度Thieme化學期刊獎（Thieme Chemistry Journals Award）。

除了學術領域，他還與日本三菱化學、花王等大型企業，以及大陸幾家公司建立了緊密的產學研合作關係。這些合作推動了具有獨特結構的共軛功能材料的開發，以及新型有機電子材料的推進，在日本獲得多項專利。

西湖大學於2018年獲批成立，西湖大學首任校長、中國科學院院士施一公曾公開表示，要為國家的人才儲備做出貢獻。據其透露，該校面向全球進行學術人才招聘，最初收到約5,000份申請，其中95%以上來自海外。

日本 東京大學

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