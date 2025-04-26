陸財長、人行行長在美出席國際會議 稱「繼續為全球經濟帶來穩定」

大陸財政部長藍佛安、人行（大陸央行）行長潘功勝近日在美國華府，參與世界銀行和國際貨幣基金（IMF）等國際會議。針對美國關稅所帶來的影響，除抨擊美國做法嚴重侵犯各國正當權益，也強調大陸是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，願進一步敞開大門，與全球共享大陸的超大規模市場。

大陸人行網站26日公布，國際貨幣基金組織／世界銀行春季會議期間，潘功勝在美國華盛頓會見了世界銀行行長彭安杰；以及南韓央行行長李昌鏞、巴西央行行長加利波羅、南非央行行長康亞戈、阿根廷央行行長鮑希利等新興市場經濟體央行主要負責人；並分別會見了歐洲中央銀行行長拉加德、法國央行行長德加洛、英格蘭銀行行長貝利、歐盟委員會經濟和生產力委員東布羅夫斯基斯以及歐盟委員會金融服務、儲蓄和投資聯盟委員阿爾布開克等歐洲高級官員。

據目前大陸人行、財政部釋出的新聞稿，尚未透露此行是否有與美方官員會面。

世界銀行在美國華盛頓舉行發展委員會第111次會議，藍佛安在與會時表示，當前貿易保護政策為全球減貧與發展事業帶來了巨大風險，中方呼籲世行等國際組織倡導非歧視原則、自由貿易原則等，共同維護開放合作的國際環境。

藍佛安稱，大陸是全球經濟一體化的受益者也是貢獻者，近年來對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。在當前複雜外部環境下，大陸將採取更加積極有為的宏觀政策，推動實現全年預期增長目標，繼續為全球經濟帶來穩定和動力。大陸已對所有建交的最不發達國家產品給予零關稅待遇，願進一步敞開大門，與全球共享中國的超大規模市場。

此外，國際貨幣基金4月24至25日在美國華盛頓特區召開第51屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，人行行長潘功勝出席會議時指出，當前全球經濟增長動能偏弱，下行風險突出。近期美國濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊治理體制，嚴重衝擊全球經濟秩序，破壞全球經濟長期穩定增長；同時也引發全球金融市場劇烈波動，發達經濟體尤為嚴重。這對全球金融穩定造成威脅，對新興市場經濟體和發展中國家構成嚴峻挑戰。