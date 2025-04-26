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網上瘋傳從中國代工廠買國際名牌貨 官員：依法查處

中央社／ 上海26日電

美國關稅戰開打後，社群媒體出現許多短片，鼓吹消費者以低價網購號稱是在中國製造的國際奢侈品。中國商務部官員說，對以所謂「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等，將及時移交行政執法部門查處。

中國商務部官網25日發布電子商務司負責人對此事的「答記者問」。

他表示，有人聲稱能從所謂「代工廠」手中低價購買國際知名品牌，經向相關行業商協會瞭解，「中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象」。對以所謂「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索，將及時移交行政執法部門依法查處。

他藉機批評美國對中國商品祭出高額關稅是無效的。他表示，近一段時間以來，美肆意對中加徵單邊關稅，不少美國消費者仍湧入電商平台搶購「中國製造」商品。「這充分說明中國商品質優價優，『中國製造』享譽全球，受到各國消費者歡迎，用關稅『築牆』改變不了市場規律」。

對於這些「中國製造」的名牌被質疑涉嫌侵權售假，這名負責人宣稱，中國政府高度重視智慧財產權保護，不斷強化行政執法，依法查處商標侵權、假冒專利案件。同時，各級商務主管部門推動主要電商平台落實主體責任，展開資格準入、AI+人力審查、強化智慧財產權保護的全流程管控。

近日中國社群平台TikTok同一時間湧現許多由中國工廠拍攝的影片，內容大同小異，都是工廠人員「現身說法」指出，歐洲奢侈品皆由中國生產。影片在10至15日之間獲得全球20億次觀看，主要鎖定法國與義大利大牌，如愛馬仕（Hermès）、路易威登（LouisVuitton）、香奈兒（Chanel）等。

這些影片以英文發音或搭配英文字幕，顯然鎖定國外觀眾，鼓吹消費者直接向中國工廠購買這些精品仿製品，以規避美國總統川普將對中國商品加徵的關稅。短片表示，中國政府解除與精品大廠的保密條款，並稱這些名牌奢侈品都在中國製作，只在最後送回歐洲貼上「法國製造」標牌，價格卻天差地別。

美國「新聞週刊」（Newsweek）14日的一篇文章指出，中國短片的說法「可信度極低」。

有專家解釋，中國工廠「白牌」或無牌仿製品直賣消費者的現象一直都存在，如今這個現象大規模發生，是美國關稅限制導致的異常效應。

社群媒體 網購 美國 關稅

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