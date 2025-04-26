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習近平：適時降準降息

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共總書記習近平主持會議指出，要適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟，持續穩定和活躍資本市場。（路透）
中共中央政治局25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共總書記習近平主持會議指出，要適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟，持續穩定和活躍資本市場。（路透）

中共中央政治局昨（25）日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共總書記習近平主持會議指出，要適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟，持續穩定和活躍資本市場，對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。

會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

習近平表示，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大，要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作。

「底線思維」是習近平曾多次提到，從最壞處著眼，做最充分的準備，朝好的方向努力，爭取最好的結果。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」。

實體經濟 習近平

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