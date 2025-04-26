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陸擬適時降準降息 穩外貿增消費

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸為穩定外貿，各大電商平台和通路商協助外貿企業擴內需。圖為北京永輝超市喜隆多店的外貿產品專區，推出十五天極速上架的綠色通道措施。（中新社）
大陸為穩定外貿，各大電商平台和通路商協助外貿企業擴內需。圖為北京永輝超市喜隆多店的外貿產品專區，推出十五天極速上架的綠色通道措施。（中新社）

因應關稅戰，中共中央政治局昨天召開會議，分析當前經濟形勢和工作，由中共總書記習近平主持。會議提到要強化底線思維，充分備足預案，包括適時降準降息、穩外貿等，並稱要「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」。下一步，大陸還將審議民營經濟促進法草案。

新華社報導，中共中央政治局會議認為，經濟回升好轉的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大，要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。

會議提到，要統籌國內（大陸）經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

政策方向包括，更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用，適時降準降息，加力支持實體經濟，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

面對關稅戰衝擊，會議指出，要增強消費對經濟增長的拉動作用，多措施幫助困難企業，加快推動內外貿一體化，加強對企業「走出去」的服務，與國際社會一道，「積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑」，與化解房地產等重點領域風險，著力保民生，協助受關稅影響較大的企業等。

另，昨天大陸全國人大法工委召開記者會，表示人大常委會第十五次會議將於二十七日至三十日召開，將審議民營經濟促進法草案、原子能法草案，國務院有關新疆自貿區有關規定的議案等。

為推動解決青年就業問題，大陸人社部、教育部、財政部等昨天宣布近日已發布關於做好二○二五年畢業生等青年就業的通知，提出對接中小、特新企業，孵化器免費入駐、支持自主創業保障等十七條政策措施，稱要全力促進大專院校畢業生等青年就業創業。

大陸國際關係學院國際政治系副教授丑則靜撰文表示，大陸外貿發展還面臨諸多壓力與困難，不過，有利條件強於不利因素，只要積極應對、多措並舉，就能穩住外貿基本盤。

實體經濟 青年

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