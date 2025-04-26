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海基會：3類台商 受關稅衝擊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

美國與中國大陸關稅戰，也嚴重影響在大陸台商海基會昨天首度向外說明，指出首當其衝的，是以對美國出口為主，而且毛利空間較有限的一些傳統產業，包含製鞋、家具、紡織等，目前他們的作法是跟美國客戶進行訂單善後處理等，以及看有沒有替代性供應來源。

海基會秘書長羅文嘉昨在海基會記者會上就台商遭遇關稅戰做上述表示，除傳統產業外，第二種是電子、電腦或資通、半導體等科技廠商，他們大部分因已在大陸以外部署其他生產基地，加上這一波「對等關稅」已排除在外，所以基本上衝擊較小。

另一類台商，是做大陸內銷市場為主的產業，他們碰到的衝擊，首先是部分原料、零組件從美國來，卻因美中情況尚未定案，暫時影響生產，加上他們同時面臨陸企、外銷庫存品轉內銷的競爭，由於大陸經濟消費力仍薄弱，「也是非常辛苦的一群」。

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