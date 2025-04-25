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BMW董事長一個月三訪大陸 稱沒公司能在全球價值鏈外獨立運行

香港01／ 陳進安
寶馬集團（BMW）董事長齊普策三度訪問大陸。圖／法新社
寶馬集團（BMW）董事長齊普策三度訪問大陸。圖／法新社

在短短一個月內，寶馬集團（BMW）董事長齊普策三度訪問大陸，彰顯了大陸市場對寶馬的關鍵意義。近日，2025年上海車展期間，齊普策在接受媒體訪問時強調，自由貿易是全球合作的基石，沒有任何公司能夠獨立於全球價值鏈運行。他指出，當前全球合作愈發重要且珍貴。

齊普策表示，這是他30天內第三次來到大陸，他對大陸的熱愛不言而喻。他指出，大陸不僅是全球最大的單一汽車市場，也是充滿創新活力的市場，每次回訪都能感受到大陸在技術和創新方面的進步。

他強調，寶馬是全球少數真正意義上的全球化公司，業務遍及歐洲、大陸、北美及其他地區。在全球化的背景下，寶馬既受益於全球市場的商業成就，也面臨不確定性帶來的風險。他表示，這進一步證明了全球合作對寶馬的重要性。

齊普策還提到，寶馬在大陸的創新和研發成果將反哺至全球業務，並希望將世界各地的優秀創新融入到產品中。

根據數據，2024年寶馬集團全球銷量達245.08萬輛，其中大陸市場銷量為71.45萬輛。齊普策指出，大陸是全球最大的汽車市場，也是寶馬的最大單一市場，能在大陸取得成功意味著在全球範圍內的成功。

隨著汽車行業與人工智能的深度結合，寶馬計劃在今年將DeepSeek技術接入車內，並與阿里巴巴展開大語言模型的合作。

齊普策認為，德國在自動駕駛及輔助駕駛技術上擁有豐富的研究和成果，希望這些先進技術能在大陸落地，但他強調安全始終是首要原則。他指出，汽車發展不僅僅是參數的堆疊，更需要整體優化和系統整合。寶馬的優勢在於其系統整合能力，將市場中最先進的技術整合為最佳解決方案。他強調，真正優秀的技術應該是簡約而精緻的，能夠讓客戶放心使用。

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文章授權轉載自《香港01》

BMW 德國

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