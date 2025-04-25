大陸召開「貿易摩擦」應對會議 籲美：「霸凌行為」已引起國際不滿

中共政治局25日開會研究經濟問題，大陸商務部這兩日也召開「全國貿易摩擦應對工作會議」，官方強調，當前大陸「貿易摩擦進入高強度階段」，要「增強底線思維和極限思維，著力防範化解貿易風險」。

根據大陸商務部網站，4月24日至25日，2025年「全國貿易摩擦應對工作會議」在北京召開。會議「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實全國商務工作會議部署，總結2024年以來貿易摩擦應對工作情況，研究部署2025年重點工作」。

官方指出，會議由大陸商務部副部長鄢東出席會議並講話。會議指出，當前大陸「貿易摩擦進入高強度階段，面對困難挑戰，要堅定信心、保持定力、講究策略，在危機中育新機，於變局中開新局」。

會議要求，要提高政治站位元，堅持系統觀念，「增強底線思維和極限思維，著力防範化解貿易風險，為貿易高質量發展做出新貢獻」。

據官方消息，參與會議的有大陸國務院有關部門，各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團商務主管部門，重點行業商協會和有關研究機構的代表。

此外，4月23日，2025年「第一期全國貿易政策合規工作培訓班」也在北京開班，同樣由鄢東出席並講話。鄢東強調，加強貿易政策合規工作是貫徹落實中共二十屆三中全會精神，建設更高水平開放型經濟新體制，服務構建全國統一大市場的重要舉措。世貿組織及其規則在維護全球穩定、開放的貿易環境方面發揮不可替代的基礎性作用，「加強合規工作是我國堅定維護多邊貿易體制權威性、有效性的務實行動」。各地方和部門要推動各項合規工作部署落地見效。

而大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激23日也在外資企業圓桌會上表示，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，希望外資企業發出理性聲音，共同戰勝單邊主義和保護主義。