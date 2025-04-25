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「無視善意」還以芬太尼威脅制裁 陸批美「霸凌行為」：以怨報德無助解決

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於外媒報導美國可能以芬太尼為由對大陸實施新的制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆表示以怨報德也無助於問題的解決。圖為郭嘉昆先前主持記者會。圖／路透社
對於外媒報導美國可能以芬太尼為由對大陸實施新的制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆表示以怨報德也無助於問題的解決。圖為郭嘉昆先前主持記者會。圖／路透社

近日路透社援引美國政府知情人士表示，美國與大陸仍在就芬太尼問題進行談判，但大陸「不夠真誠」，美方可能採取更多懲罰措施迫使大陸採取實質性行動。對此大陸外交部強調「以怨報德也無助於問題的解決，施壓威脅更不是同中國打交道的正確方式」。大陸外交部也再度否認已與美國就關稅戰談判的說法。

路透社24日報導，在回答關於美國和大陸禁毒談判的問題時，一位美國政府官員表示，美國可能會考慮採取額外的懲罰措施，迫使大陸對芬太尼前體採取有意義的行動，包括對中國大陸的銀行實施制裁。這位人士表示，「沒有什麼是不可能的」。

大陸外交部25日下午的例行記者會上，發言人郭嘉昆表示，芬太尼「是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身」。他強調美方無視大陸善意，對大陸無理加徵芬太尼關稅，「這是典型的霸凌行徑，嚴重破壞雙方在禁毒領域的對話合作」。

郭嘉昆指出，「美方應該清楚，抹黑攻擊無法掩蓋美方自身的失責，以怨報德也無助於問題的解決，施壓威脅更不是同中國打交道的正確方式」。

另就媒體詢問美方表示美中正就關稅問題進行磋商，郭嘉昆表示，「昨天我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。

郭嘉昆在24日例行記者會上表示「中美之間正在談判，甚至將會達成協議」都是假消息。他表示，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」。

在24日下午召開的大陸商務部記者會上，大陸商務部發言人何亞東表示，「目前中美之間未進行任何經貿談判。任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據」。

此外，就美國總統川普為獲得關鍵金屬批准了海底採礦，郭嘉昆25日對此表示，美方的行政令涉及不屬於國家管轄範圍的國際海底區域。根據國際法，國際海底區域及其資源屬於人類的共同繼承財產。在國際海底區域從事礦產資源的勘探和開發活動，必須根據《聯合國海洋法公約》在國際海底管理局框架內進行，這在國際實踐當中得到了切實的遵循。

他強調，任何國家都不應該繞開國際海底管理局和國際法，擅自授權開展國際海底資源的勘探和開發活動，損害國際社會的共同利益。美方的行政令還涉及美國單方面非法劃定的200海浬以外大陸架，美方授權在其所謂「外大陸架」上從事礦產資源的勘探和開採活動，違反國際法，損害國際社會的整體利益。

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美國 芬太尼

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