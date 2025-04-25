避免全球經濟落入「低信任」 陸央行行長：試圖削弱顛覆現有國際金融體系都具破壞性

對於現有國際金融體系，大陸罕見發出強烈的維護訊號。大陸央行行長潘功勝表示，二戰後建立的國際金融架構和治理體系，在促進全球經濟繁榮和維護全球金融穩定方面發揮了重要作用，「需要與時俱進改革和完善，但任何試圖削弱甚至顛覆現有體系的行為都將是破壞性的」。

據央視新聞，美國東部時間24日，人行（大陸央行）行長潘功勝在出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季例會系列會議時表示，第1季大陸經濟開局良好，延續回升向好態勢，GDP同比增速達5.4%，「儘管面臨全球不確定性和外部衝擊」，大陸的金融體系保持穩健，金融市場展現出較強韌性，運行平穩。

潘功勝表示，二戰後建立的國際金融架構和治理體系，在促進全球經濟繁榮和維護全球金融穩定方面發揮了重要作用，需要與時俱進改革和完善，但任何試圖削弱，甚至顛覆現有體系的行為都將是破壞性的。他強調，大陸願進一步加深與國際貨幣基金組織的合作，支持其更好發揮全球金融安全網的核心作用。

另據大陸央行，4月23至24日，G20在美國華盛頓召開今年第2次G20財長和央行行長會。會議討論了全球經濟展望、完善國際金融架構、應對非洲發展和增長困境等議題。潘功勝強調，經濟碎片化與貿易緊張局勢持續擾亂產業鏈供應鏈、削弱全球經濟增長動能，貿易戰、關稅戰沒有贏家，主要經濟體應加強參與國際宏觀經濟金融政策協調，採取實質行動推動國際合作，維護全球經濟和金融穩定。他強調大陸央行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動大陸經濟高質量發展。

而央視另指，潘功勝還在G20央行行長會上強調，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。大陸將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。

同樣出席會議的，還有大陸財政部部長藍佛安，大陸財政部指出，藍佛安表示各方應通過加強多邊合作進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家應對債務和流動性挑戰提供更多支持。

大陸央行官網顯示，在出席上述幾場會議期間，潘功勝與日銀（日本央行）行長植田和男會見，並與保加利亞國家銀行行長迪米塔爾‧拉德夫（Dimitar Radev）續簽了《中國人民銀行與保加利亞國家銀行合作諒解備忘錄》，將有效期從3年調整為長期有效，旨在進一步加強兩國央行合作。