《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 免費登記

《香港01》將於5月7日（星期三）假香港會議展覽中心舉辦首屆「企業人工智能升級轉型交流日」，多位國際科技巨頭公司代表將出席，場內有超過20場研討會及專題講座、逾30間公司及機構參展，同場亦有「AI學堂」，專家親授如何於工作上應用ChatGPT及DeepSeek，為本地企業提供人工智能(AI)應用實戰經驗，協助企業利用科技升級轉型，抓緊機遇。現場亦會展出最新AI技術，包括機械人等。立即報名：https://tinyurl.com/37ytpubh

在數位化浪潮推動下，AI應用場景廣泛，不但有助企業提升效率、降低成本，同時可以增強客戶體驗，保持業務的競爭力。不論大型企業抑或中小企，都不能忽視AI帶來的機會。不過AI發展迅速，企業要在應用上往往遇到不同困難，例如數據質量不高或無法有效整合、缺乏專才開發及維護技術能力不足等，難以實現數碼轉型。

有見及此，《香港01》首度舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」（下稱「交流日」），集合科技業界巨頭及精英，為本地企業提供實用的AI應用解決方案及策略，助力實現升級轉型。活動已邀得香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓，並獲該局及數字政策辦公室等近30間政府、大專院校及商會等機構支持。

超過20場研討會及專題講座 重磅嘉賓助企業掌握先機

重磅嘉賓助企業了解AI最新技術及趨勢

「交流日」將由幻真AI虛擬人擔任主持，即時與真人互動溝通，以嶄新方式為活動揭開序幕。活動有超過20場主題演講、研討會及專題講座，演講嘉賓包括來自政府機構、國際知名科技公司，以及中小企代表。當中Google香港銷售及營運總經理余名德將於主題演講中分享AI如何於智能時代搶佔先機；百度AI技術生態大灣區總經理曾旭東亦分享AI技術如何加速產業智慧化升級；字節跳動旗下AI雲服務平台BytePlus港澳台地區解決方案總監靳若雲以落地案例親授AI應用。

多場研討會以多角度探討AI最新技術發展及應用趨勢，深入剖析AI技術如何幫助企業創造更多商機，實現業務增長並提升運營效率。研討會將聚焦以下主題：

-人工智慧加速賦能千行百業：探索新商機的未來趨勢

-中小企轉型之路的實踐與挑戰

-AI助力中小企業：人工智能策略與工具優化

當中匯聚多位業界巨頭，與參加者分享實用策略與前瞻視角，包括：

-數字政策辦公室數字政策專員黃志光、思科香港、澳門及華南區總經理封小韵與Lenovo(聯想)方案服務業務集團亞太區總經理何一凡等嘉賓將一同探討AI如何幫助各個行業，並製造未來的商機；

-香港貿易發展局研究總監范婉兒及SHOPLINE香港區副總經理簡家樂聯同其他行業精英一同幫助中小企業透過數位化和AI技術以提升競爭力，面對市場競爭格局變化；

-IBM香港首席技術總監李永輝、香港應用科技研究院署理行政總裁及首席科技官黃莹博士等將探討應用不同AI工具如何為企業帶來創新發展機遇，推動業務突破與升級。

多位業界精英聚首一堂，多角度探討AI最新技術發展及應用趨勢

星級AI專家李勁華親授生成式AI工作應用速成班

同場亦有不同專題講座，以實際案例分析如何在多變的商業環境中進行數碼化轉型，並利用AI提升營運效率，幫助企業優化資源配置、提升客戶體驗以及發掘新商機。亦有星級AI專家教授一眾「打工仔」生成式AI應用技巧，如何於工作上應用ChatGPT、DeepSeek，提升職場競爭力。

匯聚30+主題展位 體驗人工智能應用未來

現場設立多個展位，向參加者展示AI技術的多元應用場景。展位涵蓋多個範疇，包括AI驅動的自動化對話營銷、跨境電商的應用、數碼轉型解決方案。參展企業向參加者展示如何利用AI技術提升企業運營效率、優化客戶體驗以及開拓新商機。

聯想人工智能六足機械狗

多款機械人亦會在活動亮相，包括專為高負載工業任務而設計的聯想(Lenovo)人工智能六足機械狗，將展現其靈活、穩定的運行表現，與會人士可了解如何透過AI驅動功能將其應用於智慧工廠，進行如自動化巡檢及高風險環境中的工作。

遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」將推出AI互動功能

另外，由《香港01》聯同Re:learn Education推出的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」亦在現場展示，遊戲以輕鬆可愛風格吸引中小學生主動參與靜觀練習並認識多種情緒。遊戲計劃於來年推出「AI神樹」功能，以人工智能分析學生輸入的心情日誌，提供個性化回應，為用家提供情感支持和鼓勵。「交流日」更可率先體驗新功能，親身感受AI技術如何幫助學生提升情緒管理能力，培養正向價值觀。

超過30間參展商將帶來最新人工智能產品及服務

企業配對諮詢 推動跨界合作

為促進跨界合作與資源整合，現場設企業配對諮詢服務，企業可以與技術供應商及專業技術顧問深入交流。參加者可透過配對諮詢尋找合適的合作夥伴，獲取針對性的建議，並探索人工智能技術在企業中的應用及未來發展潛力。

《香港01》期望透過「企業人工智能升級轉型交流日」，讓業界相互交流，進一步鞏固香港作為國際人工智能及數據產業發展樞紐的地位。